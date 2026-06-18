Abelardo de la Espriella llama a la Fuerza Pública a defender el orden constitucional ante la segunda vuelta en Colombia

El candidato presidencial por el movimiento de derecha Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, lanzó una advertencia sobre el riesgo de sabotaje de cara al balotaje de este domingo 21 de junio de 2026. Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, el aspirante penalista —quien se disputa la presidencia contra el candidato de izquierda Iván Cepeda respaldado por Gustavo Petro— solicitó de manera formal el respaldo del Ejército y la policía para neutralizar cualquier intento de alterar el reconocimiento de los resultados en las urnas.

De la Espriella aseguró que su base de apoyo ciudadano no cederá ante maniobras desestabilizadoras que intenten sabotear las elecciones y atentar contra la democracia.

¡Alerta electoral en Colombia!



El candidato presidencial @ABDELAESPRIELLA advirtió que no tolerará sabotajes en los comicios e instó a la fuerza pública a defender el orden constitucional si el Gobierno intenta desconocer la voluntad popular.



De la Espriella denunció que el… pic.twitter.com/70JwiRn7Kz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Llamó al ejército a proteger el orden constitucional

En sus declaraciones ante la cadena televisiva, el candidato opositor hizo hincapié en la obligación legal que tienen las instituciones armadas para fungir como garantes de la estabilidad democrática del país, especialmente ante la tensión política que rodea la jornada electoral.

"Estamos haciendo un llamado al Ejército y a la Fuerza Pública para que, en estricto cumplimiento de la norma constitucional, defiendan el orden constitucional en caso de que este sea desconocido o vulnerado por el gobierno del presidente de la República. Lo que tiene este movimiento popular de interesante es que logramos despertar a un pueblo que estaba dormido, abrumado por tanta tragedia y tanta polarización. La gente no está dispuesta a dejarse extorsionar", enfatizó De la Espriella.

El llamado del candidato busca establecer un cerco preventivo ante posibles movilizaciones o disturbios que desconozcan el balance de la votación dominical, argumentando que el Estado debe actuar con firmeza si sectores afines al gobierno de Gustavo Petro intentan forzar un escenario de caos.

El narco candidato Iván Cepeda intenta comprar votos

Además de los temas de seguridad institucional, De la Espriella denunció la existencia de supuestas redes de coerción electoral operadas en beneficio de su contraparte, el senador Iván Cepeda. Según sus señalamientos, estructuras ligadas a la criminalidad organizada estarían ejerciendo violencia activa en zonas estratégicas del territorio colombiano para forzar el voto en favor del oficialismo.

"Los amigos del gobierno y del señor Cepeda en el mundo de la criminalidad, en el narcoterrorismo, están presionando a la gente a punta de fusil para que voten por el heredero. Y además de eso, tienen unos compradores de votos en Colombia, especialmente aquí en el Caribe, que ya hemos denunciado", aseveró.

El candidato concluyó afirmando que la región norte y el litoral caribeño registran el mayor índice de reportes sobre compra de sufragios y esquemas de amedrentamiento, una situación que, según su equipo de campaña, ya fue formalizada ante los órganos de control electoral correspondientes para evitar que se desvirtúe el resultado del balotaje.