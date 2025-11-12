Aviso Urgente: Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano hoy miércoles 12 de noviembre
Si eres usuario de la Línea 1 del Metro CDMX, toma previsiones este 12 de noviembre, ya que el cierre será temprano por pruebas en los trenes.
¡Toma previsiones! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX emitió un aviso urgente informando que el servicio en la Línea 1 (tramo Pantitlán-Chapultepec) concluirá antes de lo habitual hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025.
Mediante una tarjeta informativa publicada a lo largo de la tarde del martes, la dependencia detalló que el servicio finalizará a las 22:00 horas (10:00 PM). Por esta razón, se solicita a los usuarios tomar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado.
¿A qué hora sale el último tren de la Línea 1 hoy?
Este es el punto más importante para los usuarios. Aunque el servicio se suspende a las 22:00 horas, el Metro CDMX solicitó al público tomar en cuenta que la última corrida de trenes saldrá de las terminales (Pantitlán y Chapultepec) a las 21:30 horas (9:30 PM).
Después de esa hora, ya no será posible ingresar a las estaciones para abordar en las cabeceras de la línea.
¿Por qué cerrará temprano la Línea 1 del Metro?
Esta modificación en el horario de servicio es de carácter urgente y necesaria para realizar pruebas integrales en la línea.
El STC detalló que se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones (CBTC) con los trenes en el tramo que actualmente está en operación. Estos trabajos, señaló el organismo, son un paso previo y fundamental para la próxima apertura total de la Línea 1 hasta la terminal Observatorio.
Alternativas al Metro CDMX: ¿Habrá servicio de apoyo por el cierre?
Sí. Con el objetivo de no afectar tanto a los usuarios que viajan en el último tramo del día, se ofrecerá un servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); sin embargo, vale la pena mencionar que se prevé una saturación mayor a la habitual debido a la alta demanda.
El apoyo con RTP iniciará a las 22:00 horas (momento en que cierra el Metro) y concluirá hasta las 24:00 horas (medianoche), que es el horario de cierre habitual del sistema. Este servicio cubrirá el tramo de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Toma previsiones.