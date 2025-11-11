La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) ofrecerá servicio de manera completa en todas las estaciones, pues el gobierno anunció la fecha oficial de reapertura en los tramos que estaban cerrados por labores de rehabilitación.

Este martes 11 de noviembre de 2025 se dio a conocer que las autoridades encabezarán la reapertura del servicio en las tres de las 20 estaciones que se habían mantenido cerradas en una de las Líneas con más afluencia y con importantes conexiones con otras.

¿Cuándo abrirán las estaciones del Metro de CDMX en la Línea 1?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que el próximo domingo 16 de noviembre de 2025 a las 11:00 se inaugurará la renovación de la Línea 1 del Metro, que corre de Pantitlán a Observatorio.

Aunado a ello, también confirmó que se harán trabajos de mantenimiento en la Línea 3, que va de Metro Universidad a Indios Verdes, la cual conecta a los usuarios de la CDMX con el Estado de México.

“Yo sé que la población ha esperado esta gran apertura y queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo. Es una de las renovaciones más importantes que se ha hecho a nivel mundial del metro y que sí, duró un tiempo, pero estamos garantizando Línea 1 por otros 50 años más en la Ciudad de México. Y luego seguimos con Línea 3 del Metro. Pero mientras tanto, nos vamos a ver el próximo domingo para la inauguración", informó.

¿Qué estaciones de la Línea 1 del Metro de CDMX serán reabiertas?

La Línea 1 del Metro de la CDMX, la cual tiene una longitud de 18 Kilómetros con 828 metros, comprende 20 estaciones en total, y estas son:



Pantitlán Zaragoza Gómez Farias Boulevard Puerto Aéreo Balbuena Moctezuma San Lázaro Candelaria Merced Pino Suárez Isabel la Católica Salto del Agua Balderas Cuauhtémoc Insurgentes Sevilla Chapultepec Juanacatlán Tacubaya Observatorio

Las estaciones que serán reabiertas el próximo domingo 16 de noviembre de 2025 son:



Juanacatlán Tacubaya Observatorio

Línea 1 del Metro de CDMX cerrará antes el 12 de noviembre de 2025

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este miércoles 12 de noviembre, el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas.

La modificación al horario de servicio es necesaria para realizar pruebas integrales, previo a la apertura de la Línea 1 hasta la terminal Observatorio.

El Metro informó que la última corrida de los trenes saldrá a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, que son Pantitlán y Chapultepec.

En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

Horario y costo del servicio del Metro de CDMX

El Metro de la CDMX opera todos los días del año, aunque con distintos horarios. El costo de viaje por persona es de $5.00 pesos y se puede acceder al servicio mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, o bien, con tu tarjeta de crédito o débito de tu banco. Los horarios de servicio del Metro son:

