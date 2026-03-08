tva (1).png

Marcha 8M EN VIVO hoy: Inicia en CDMX la movilización por el Día Internacional de la Mujer; últimas noticias de los contingentes en la ruta

Te presentamos las últimas noticias de la Marcha 8M CDMX 2026 en vivo con todo lo que pasa minuto a minuto en la ruta en el Centro Histórico hoy en el Día de la Mujer

Marcha del Día Internacional de la Mujer en CDMX.
¿Cómo se desarrolla la marcha por el 8M este domingo?|Unsplash.

Escrito por: César Contreras

Con información de: Lucero Rodríguez

En Azteca Noticias te informamos con las últimas noticias sobre la Marcha 8M 2026 en vivo en las calles de la CDMX, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Sigue la ruta de la movilización, los cortes a la circulación, cambios en el transporte y todo lo que ocurre en el Centro de la Ciudad de México hoy 8 de marzo.

Marcha 8M CDMX 2026 EN VIVO: Últimas noticias de la movilización por el Día Internacional de la Mujer

Contingentes del 8M avanzan en Reforma

Diversos contingentes de madres buscadoras, mujeres indígenas y personas con discapacidad avanzan en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Manifestantes de la Marcha 8M se concentran en el Ángel de la Independencia

Diversas mujeres se concentran en el Ángel de la Independencia como parte de las actividades del 8M.

Primeros contingentes llegan al Centro Histórico durante la Marcha 8M hoy

Primeros integrantes de la marcha del 8M llegan a la altura de la calle Madero en dirección al Zócalo de la CDMX.

VIDEO: Así se ve la marcha del 8M en el Ángel de la Independencia

El dron de Azteca Noticias captó la marcha del 8M desde las alturas cerca del Ángel de la Independencia.

La lucha por los derechos de la mujer sigue vigente

130 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación secundaria. Más de 200 millones de mujeres sufren mutilación genital. La lucha por los derechos de la mujer sigue vigente hoy en día.

Esta es la opinión de Amparo Castañeda.

Inicia marcha del 8M en CDMX

Los primeros contingentes inician el recorrido en las calles del Centro de la Ciudad de México en la marcha del 8M, en la conmemoración por el Día de la Mujer.

Colectivas se preparan para iniciar la marcha del 8M

Mujeres se agrupan en el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución para iniciar la marcha del 8M. En Azteca Noticias te damos las últimas noticias en vivo minuto a minuto del avance de los contingentes.

Más de 5 mil huérfanos por feminicidios en México

Tan sólo en 2025, en México al menos 5 mil menores de edad quedaron huérfanos por feminicidios. Consulta la información en este enlace.

Mujeres policías se preparan para el 8M

Diversas mujeres de la policía de la CDMX se preparan para resguardar la marcha del 8M.

Estas son las estaciones del Metro y Metrobús que cerrarán por marchas del 8M

Hasta el momento, sólo la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX es la única que cerrará por las marchas del 8M. Mientras que en el Metrobús, varias estaciones de las Líneas 1 y 7 dejarán de prestar servicio. Consulta la información en este enlace.

Las madres buscadoras que desentierran la verdad

Cientos de madres buscadoras emprenden una misión para recuperar a sus hijos y familiares desaparecidos en México. Ceci Flores, Indira Navarro y otras más hacen esta labor. Consulta los detalles en este enlace.

Esta es la ruta de las marchas del 8M

La marcha del 8M en CDMX iniciará en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con rumbo al Zócalo capitalino hoy domingo. En este enlace consulta la ruta completa.

