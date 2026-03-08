Marcha 8M EN VIVO hoy: Inicia en CDMX la movilización por el Día Internacional de la Mujer; últimas noticias de los contingentes en la ruta
Te presentamos las últimas noticias de la Marcha 8M CDMX 2026 en vivo con todo lo que pasa minuto a minuto en la ruta en el Centro Histórico hoy en el Día de la Mujer
En Azteca Noticias te informamos con las últimas noticias sobre la Marcha 8M 2026 en vivo en las calles de la CDMX, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Sigue la ruta de la movilización, los cortes a la circulación, cambios en el transporte y todo lo que ocurre en el Centro de la Ciudad de México hoy 8 de marzo.
Marcha 8M CDMX 2026 EN VIVO: Últimas noticias de la movilización por el Día Internacional de la Mujer
Contingentes del 8M avanzan en Reforma
Diversos contingentes de madres buscadoras, mujeres indígenas y personas con discapacidad avanzan en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
Continúa la marcha del #8M en la #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
Miles de mujeres se concentran y avanzan en distintos contingentes, entre ellos madres buscadoras, mujeres indígenas y personas con discapacidad.
Hasta ahora, la movilización se desarrolla de forma pacífica.
Vía @Lucero_Rdz_Mx… pic.twitter.com/4FN3ya5glw
Manifestantes de la Marcha 8M se concentran en el Ángel de la Independencia
Diversas mujeres se concentran en el Ángel de la Independencia como parte de las actividades del 8M.
El Paseo de la Reforma se pinta de morado por la marcha del #8M; hasta este momento no se registran actos de violencia.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
Vía @Lucero_Rdz_Mx #8MAztecaNoticias https://t.co/1Uo0IWrlMN pic.twitter.com/WMLWDrH6XH
Así se ven desde las alturas los contingentes de la marcha del #8M por Paseo de la Reforma, en #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
📹Vía @R_Perez_11 https://t.co/1Uo0IWrlMN pic.twitter.com/4NIcJ8u0po
Primeros contingentes llegan al Centro Histórico durante la Marcha 8M hoy
Primeros integrantes de la marcha del 8M llegan a la altura de la calle Madero en dirección al Zócalo de la CDMX.
#AlertaVial | Avanzan hacia el Zócalo de la #CDMX los primeros contingentes de la marcha del #8M; hasta el momento las cosas transcurren con calma.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
Vía @ricardotorresr #8MAztecaNoticias https://t.co/1Uo0IWrlMN pic.twitter.com/JdiQL8yA0M
VIDEO: Así se ve la marcha del 8M en el Ángel de la Independencia
El dron de Azteca Noticias captó la marcha del 8M desde las alturas cerca del Ángel de la Independencia.
El Angel de la Independencia, en la #CDMX, en calma durante la marcha del #8M— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
📹Vía @R_Perez_11 https://t.co/1Uo0IWrlMN#8MAztecaNoticias pic.twitter.com/dbOXffjdwQ
La lucha por los derechos de la mujer sigue vigente
130 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación secundaria. Más de 200 millones de mujeres sufren mutilación genital. La lucha por los derechos de la mujer sigue vigente hoy en día.
Esta es la opinión de Amparo Castañeda.
En el Día Internacional de la Mujer, la realidad también incomoda.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
Cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de los 18. Más de 200 millones de mujeres han sufrido mutilación genital y 130 millones de niñas siguen sin acceso a la educación secundaria. En varios… pic.twitter.com/EAe80YVODT
Inicia marcha del 8M en CDMX
Los primeros contingentes inician el recorrido en las calles del Centro de la Ciudad de México en la marcha del 8M, en la conmemoración por el Día de la Mujer.
Poco a poco comienzan a marchar los contingentes pequeños, donde van niños, mujeres adultas mayores y hasta hombres.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
Vía @Lucero_Rdz_Mx https://t.co/a9mHBXcdBb#8M #8MAztecaNoticias pic.twitter.com/BBNQkiZSEX
Colectivas se preparan para iniciar la marcha del 8M
Mujeres se agrupan en el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución para iniciar la marcha del 8M. En Azteca Noticias te damos las últimas noticias en vivo minuto a minuto del avance de los contingentes.
Todo listo para la marcha del #8M en la #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
Cientos de mujeres ya se reúnen en puntos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución para marchar por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo.
Colectivos con niñas, niños,… pic.twitter.com/jxqqYnAkGi
Más de 5 mil huérfanos por feminicidios en México
Tan sólo en 2025, en México al menos 5 mil menores de edad quedaron huérfanos por feminicidios. Consulta la información en este enlace.
Mujeres policías se preparan para el 8M
Diversas mujeres de la policía de la CDMX se preparan para resguardar la marcha del 8M.
Así es como mujeres policías se preparan para participar en la marcha del #8M— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026
Vía @Lucero_Rdz_Mx y @sajimenezm #8MAztecaNoticiashttps://t.co/a9mHBXcdBb pic.twitter.com/MPoPLnhukL
Estas son las estaciones del Metro y Metrobús que cerrarán por marchas del 8M
Hasta el momento, sólo la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX es la única que cerrará por las marchas del 8M. Mientras que en el Metrobús, varias estaciones de las Líneas 1 y 7 dejarán de prestar servicio. Consulta la información en este enlace.
Las madres buscadoras que desentierran la verdad
Cientos de madres buscadoras emprenden una misión para recuperar a sus hijos y familiares desaparecidos en México. Ceci Flores, Indira Navarro y otras más hacen esta labor. Consulta los detalles en este enlace.
Esta es la ruta de las marchas del 8M
La marcha del 8M en CDMX iniciará en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con rumbo al Zócalo capitalino hoy domingo. En este enlace consulta la ruta completa.