INM recibe a implicado en caso Ayotzinapa, deportado de EU

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) recibieron a Alejandro “N”, quien contaba con alerta migratoria y era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la autoridad mexicana por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en el caso Ayotzinapa.

Poco antes del mediodía, elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) entregaron a Alejandro "N" a los agentes federales del INM a fin de internarlo a territorio nacional y dejarlo en custodia de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) para la cumplimentación de una orden de aprehensión librada por un juez en 2015 por el caso Ayotzinapa.

Alejandro “N” fue asegurado el 20 de diciembre de 2022 por el CBP al ingresar de manera irregular a Estados Unidos y hoy se determinó que no cumplía con los requisitos para que le fuera otorgado el asilo en el país vecino.

Agentes entregaron al implicado en el caso Ayotzinapa en el cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿Qué está pasando con el caso Ayotzinapa?

El pasado 18 de agosto, el encargado del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, dio a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en la desaparición de los 43 normalistas.

En el informe se acreditó la intervención y colusión de diversas autoridades de diversas órdenes de gobierno en el caso Ayotzinapa.

Por lo que había 33 órdenes de aprehensión que giró la FGR, entre ellos se ubicaba exfuncionarios de alto nivel.

Uno de ellos fue el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien actualmente se encuentra en el reclusorio Norte.

Meses después se supo que Encinas viajó a Israel para reunirse con la defensa de Tomás Zerón con el que buscaban un trato para que colaborara en el caso Ayotzinapa a través del principio de oportunidad, el cual rechazó.