Mañanera de Sheinbaum: Reforma Electoral ya está en la Cámara de Diputados, ¿de qué trató?
La presidenta Claudia Sheinbaum confirma el envío de su iniciativa de Reforma Electoral al Congreso. Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este jueves 5 de marzo.
Este jueves 5 de marzo de 2026, la ruta hacia la transformación del sistema democrático entra en una fase definitiva. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre los detalles finales de la iniciativa de Reforma Electoral que ya envió formalmente a la Cámara de Diputados, marcando el inicio del debate legislativo.
Mañanera Sheinbaum hoy 5 de marzo: Envía Reforma Electoral a Cámara de diputados, minuto a minuto
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.