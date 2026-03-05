Evita multa y corralón: así opera el Hoy No Circula este jueves

Antes de encender el motor y salir a las calles este jueves 6 de marzo, conviene hacer una pausa y revisar el calendario del Hoy No Circula, el programa ambiental que opera en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Un descuido puede traducirse no solo en retrasos, sino también en una multa considerable.

¿Qué autos no circulan este jueves en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el esquema vigente aplicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, este jueves deben suspender su circulación los vehículos con:



Engomado verde

Terminación de placas 1 o 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la capital como en los municipios mexiquenses que forman parte de la zona metropolitana del Valle de México.

El programa busca reducir los niveles de contaminantes en el aire, especialmente en temporadas donde las condiciones atmosféricas dificultan su dispersión. Aunque para algunos automovilistas representa una complicación logística, las autoridades ambientales sostienen que es una medida clave para mitigar episodios de mala calidad del aire.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Quiénes sí pueden salir a calle por el programa Hoy No Circula?

Quedan exentos de la restricción los vehículos con holograma 0 y 00, autos eléctricos e híbridos, transporte público, motocicletas, taxis (con reglas específicas por horario), vehículos de emergencia y aquellos destinados a personas con discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente.

Es importante señalar que el cumplimiento se mantiene incluso si el vehículo proviene de otra entidad federativa, salvo que cuente con holograma exento reconocido por el programa metropolitano.

Multas por incumplir el programaIgnorar el Hoy No Circula puede resultar costoso

Las sanciones oscilan entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA fijada este año en 117.31 pesos, las multas pueden ir aproximadamente de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

En el caso del Estado de México, desde enero de 2026 se reforzó la vigilancia y se estableció una multa específica equivalente a 20 UMAs por incumplir el programa. Además del impacto económico, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales y pérdida de tiempo.

Revisar el calendario antes de salir no solo evita sanciones, también contribuye —al menos en parte— a que la zona metropolitana respire un poco mejor. En una ciudad donde el tráfico es parte de la rutina diaria, planear con anticipación puede marcar la diferencia entre un trayecto complicado y una jornada sin sobresaltos.