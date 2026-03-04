¿Premio a pesar de escándalos? Morena perfila a Adán Augusto López como jefe de campañas para 2027

Lo que para algunos parece una burla, al interior del partido guinda se perfila como un movimiento estratégico. A pesar de la ola de escándalos recientes y los cuestionamientos sobre su presunta red de protección política en el sureste del país, la dirigencia de Morena alista un "premio" mayor para el senador Adán Augusto López Hernández: entregarle las llaves de la maquinaria electoral rumbo a los comicios intermedios de 2027.

De acuerdo con los reportes más recientes, el exsecretario de Gobernación no solo mantendrá su cuota de poder, sino que será designado como el jefe del ejército electoral de Morena en al menos cuatro estados clave del país.

Un coordinador con poder absoluto

Esta designación le otorgará a López Hernández una capacidad operativa inmensa. Como coordinador de campañas, el senador tabasqueño podrá movilizar estructuras, decidir estrategias territoriales e influir a su antojo en la designación y promoción de los candidatos locales y federales en esas cuatro entidades.

Para los analistas y la oposición, este movimiento envía un mensaje de total impunidad por parte del partido en el poder. El analista político Juan Carlos Gutiérrez advierte que, lejos de congelar a un perfil cuestionado, Morena lo empodera en la antesala de una de las elecciones más grandes de la historia reciente, permitiéndole operar desde las sombras del proceso electoral.

Las alertas de la oposición: El fantasma del "dinero sucio"

El nombramiento ha encendido las alertas rojas en la trinchera opositora. Everardo Padilla, Consejero Nacional del PAN, advirtió sobre el peligro que representa poner a un perfil con los antecedentes de Adán Augusto al frente de la movilización de votos.

La principal preocupación de la oposición radica en el financiamiento. Acusan que la llegada del senador a la coordinación de estos cuatro estados abre la puerta al uso de "dinero sucio" y recursos de procedencia ilícita o no comprobable en las campañas morenistas, exigiendo a las autoridades electorales poner lupa estricta sobre las cuentas y los flujos de efectivo en las regiones que estarán bajo el mando del tabasqueño.