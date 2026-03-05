PVEM descarta fractura con Morena por discusión de reforma electoral

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) analizará “con detalle” la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, una vez que concluya su trámite legislativo en San Lázaro y sea turnada al Senado.

En entrevista, el legislador precisó que, si bien la dirigencia del partido había expresado previamente una postura general sobre lo discutido en el ámbito político, ahora se trata de “un producto legislativo” que debe revisarse en sus términos formales y jurídicos.

Subrayó que el grupo parlamentario aguardará a conocer el dictamen que eventualmente aprueben las y los diputados, ya que será ese documento el que marque con claridad los alcances, modificaciones y efectos concretos de la propuesta presidencial.

Ramírez Marín: en el PVEM no hay línea de voto sobre la reforma electoral

Sobre el ánimo interno de la bancada del PVEM en el Senado, Ramírez Marín sostuvo que existe cohesión.

“¿Cómo está el grupo? Compacto, positivo, optimista. Nos toca hacer el trabajo ahora. El voto siempre es libre”, expresó.

El senador dejó claro que no hay, hasta el momento, un compromiso previo para votar en determinado sentido. Afirmó que imponer una línea anticipada sería “extremadamente raro”, pues en iniciativas anteriores no se ha adoptado una postura de ese tipo dentro del partido.

“La cuestión de que si va a haber un compromiso de votar en un sentido eso sería algo extremadamente raro porque en ninguna de las anteriores iniciativas ha habido semejante postura por parte del Verde… cada quien votará conforme vea su conciencia lo que le parezca la iniciativa”, señaló.

No obstante, reconoció que sí habrá deliberación interna, lo que podría derivar en una posición coincidente entre las y los integrantes de la bancada.

PVEM evita hablar de un “plan B” en la reforma electoral

Ramírez Marín calificó la propuesta como “una iniciativa sui generis” que apenas comienza su curso legislativo. Por ello, evitó especular sobre escenarios alternos o un eventual “plan B” por parte de Morena en caso de no reunir los votos necesarios.

“Entonces no puedo imaginarme cuál pudiera ser en plan B”, respondió al ser cuestionado al respecto.

Debate de la reforma electoral no romperá la coalición oficialista

Finalmente, el senador descartó que la discusión de la reforma electoral implique una fractura en la coalición legislativa con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

“Yo creo que sale ilesa (la coalición)… una cosa son las alianzas a nivel electoral… y otra completamente diferente la vida interna de los partidos”, afirmó.

Explicó que la iniciativa impacta de manera significativa la organización interna de los partidos políticos, un ámbito distinto a la plataforma común que, dijo, firmaron conjuntamente Verde, PT y Morena. En ese sentido, sostuvo que el debate legislativo no necesariamente compromete la continuidad de la alianza política.