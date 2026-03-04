Que siempre no: Reforma electoral se pospone tras reunión de última hora

Que siempre no. La esperada reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fue enviada este día al Congreso como se había anticipado.

Reforma electoral no será enviada al Congreso

De acuerdo con fuentes legislativas, será hasta mañana cuando el proyecto llegue formalmente a la Cámara de Diputados, luego de una nueva reunión entre la mandataria y la Comisión encargada del tema con la dirigencia nacional de Morena y sus coordinadores parlamentarios en ambas Cámaras.

El retraso ocurre en medio de intensas negociaciones internas para cerrar filas en torno a un paquete que contempla 10 puntos clave y que ha generado expectativas —y reservas— tanto dentro como fuera del oficialismo.

Partido Verde pide esperar texto final de reforma electoral

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, señaló que su bancada fijará postura hasta conocer el contenido formal de la iniciativa.

Velasco descartó, por ahora, un escenario de ruptura con Morena, aunque subrayó que la última palabra la tendrá la dirigencia nacional de su partido. “No vemos riesgos de ruptura, pero no me corresponde definirlo; será la dirigencia quien analice con detenimiento la reforma cuando llegue al Congreso”, expresó.

Fin a plurinominales y reducción de costos

Entre los ejes centrales destaca la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales. La propuesta busca que todos los aspirantes hagan campaña en territorio y obtengan el respaldo directo en las urnas.

Asimismo, se plantea una reducción significativa en el costo del sistema electoral, incluyendo ajustes salariales a altos funcionarios vinculados con la organización y arbitraje de los comicios, en lo que se ha descrito como una “dieta extrema” al aparato electoral.

Fiscalización total y nuevas reglas en medios

La iniciativa contempla prohibir el uso de efectivo en campañas. Todos los movimientos financieros deberían realizarse mediante transferencias electrónicas para permitir una fiscalización en tiempo real.

En comunicación política, se propone revisar el modelo actual de spots en radio y televisión, con posibles cambios en la forma y frecuencia de transmisión, bajo el argumento de mejorar su impacto y transparencia.

Inteligencia artificial, conteos exprés y democracia digital

Uno de los puntos novedosos es la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Partidos y candidatos tendrían la obligación de informar cuando utilicen herramientas digitales para generar contenidos.

El proyecto también incluye “cómputos exprés”, es decir, iniciar el conteo de votos inmediatamente después del cierre de casillas, sin interrupciones, para acelerar resultados preliminares. Además, se plantean consultas digitales municipales y mayores facilidades para el voto desde el extranjero, incluida la figura de diputación migrante.

Nepotismo y fin de la reelección inmediata

La propuesta contempla prohibir el nepotismo electoral y eliminar la reelección inmediata bajo el principio de “una y te vas”.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión, donde se prevé un debate intenso. Mientras el gobierno sostiene que se trata de una transformación necesaria, voces críticas advierten posibles impactos en la representación política y el equilibrio institucional. La discusión apenas comienza.