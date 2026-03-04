¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum hoy 4 de marzo? Reunión con dirigentes por Reforma Electoral
Tras una jornada de negociaciones a puerta cerrada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum define el futuro de la Reforma Electoral. Sigue el minuto a minuto de la mañanera.
Este miércoles 4 de marzo de 2026, la atención política se traslada al Salón de la Tesorería tras el "cónclave" de alto nivel ocurrido ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre posibles acuerdos alcanzados con los dirigentes de los partidos políticos en Palacio Nacional, una reunión clave para destrabar la polémica Reforma Electoral. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de la conferencia mañanera.
Mañanera de Sheinbaum hoy 4 de marzo: Reunión por Reforma Electoral, ¿qué pasará?
Vallas en Palacio Nacional para el 8M
La presidenta fue cuestionada sobre si se pondrán vallas en Palacio Nacional rumbo al 8M, a lo que contestó que sí. "Es probable. Muchas veces participan el llamado "bloque negro" o grupos que buscan dañar Palacio Nacional. Entonces para proteger a las mismas mujeres, evitamos que haya una confrontación entre la policía y estos grupos", señaló.
Conferencia mañanera se llevará a cabo en Guadalajara el próximo viernes
La presidenta confirmó que el próximo viernes, la conferencia mañanera se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco. Esto después de los actos de violencia que se registraron recientemente en esa entidad tras la detención de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho “.
"Vamos a hacer algunas cosas en Guadalajara, se inaugura el Cebetis, bueno, una preparatoria y a lo mejor hacemos alguna otra visita en la mañana del viernes y luego ya en la tarde nos regresamos a la Ciudad de México, la mañanera será en Guadalajara, así será con el gabinete de Seguridad y con el gobernador y su equipo", dijo.
Caso de madre buscadora asesinada en Mazatlán
La presidenta señaló que, si bien le corresponde a la Fiscalía del estado de Sinaloa, el caso de la madre buscadora asesinada en Mazatlán fue catalogado como feminicidio, pues en los videos se muestra como una persona cercana a ella es quien realiza el crimen.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó la detención del presunto feminicida de la madre buscadora en Mazatlán, #Sinaloa, Rubí Patricia Gómez Tagle https://t.co/uIWVThCIcD pic.twitter.com/K3am5xUK0C— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026
Plan B en caso de que no se apruebe Reforma Electoral
La presidenta dio a conocer el "decálogo por la democracia", donde explicó nuevamente los 10 puntos que propone para la Reforma Electoral. En caso de que no se logre la mayoría calificada, la presidenta mencionó que tiene un "plan B", pero eso se vería después de la decisión de los votos.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.