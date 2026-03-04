¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum hoy 4 de marzo? Reunión con dirigentes por Reforma Electoral

La presidenta confirmó que el próximo viernes, la conferencia mañanera se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco. Esto después de los actos de violencia que se registraron recientemente en esa entidad tras la detención de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho “.

"Vamos a hacer algunas cosas en Guadalajara, se inaugura el Cebetis, bueno, una preparatoria y a lo mejor hacemos alguna otra visita en la mañana del viernes y luego ya en la tarde nos regresamos a la Ciudad de México, la mañanera será en Guadalajara, así será con el gabinete de Seguridad y con el gobernador y su equipo", dijo.