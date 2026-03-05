¿Desaparecerá el PREP? Esto plantea la Reforma Elecotral sobre el conteo de votos

Con la llegada del texto oficial de la Reforma Electoral a la Cámara de Diputados, las dudas y rumores sobre el futuro de las elecciones en México se han disparado. Uno de los temas que más eco ha generado es el supuesto fin del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); sin embargo, la realidad es otra.

El cambio radical que plantea la reforma no está en los resultados preliminares, sino en los definitivos. La iniciativa busca transformar los tiempos legales del escrutinio a través de los llamados Cómputos Distritales.

¿Qué es el PREP en las elecciones?

El PREP es un sistema informático operado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que recolecta, digitaliza y publica los resultados de las elecciones la misma noche de los comicios.

No cuenta votos, no es una encuesta de salida y no es el resultado legal definitivo. El PREP captura los datos tal cual los anotaron los ciudadanos (funcionarios de casilla) en las actas de escrutinio y cómputo, y le toma una "fotografía" a esa acta para subirla a internet. Es un sistema de máxima difusión que funciona en tiempo real, permitiendo que cualquier persona con acceso a internet vea cómo va la votación en su propia casilla.

Los resultados del PREP son preliminares pero tienen un caracter informativo de la misma noche de la jornada electoral, con certeza para que la población no esté totalmente a oscuras de los resultados.

Los beneficios reales del PREP para la sociedad

Eliminar el PREP no es solo un recorte administrativo; es quitarle a la sociedad una herramienta fundamental de certeza. Sus principales beneficios son:



Frena los "madruguetes" y las Fake News: Antes del PREP, los candidatos se declaraban ganadores a las 8 de la noche sin pruebas, generando caos. Hoy, los datos duros y públicos del PREP desmienten a quienes intentan engañar a la población. Certeza y paz social: Saber cómo va la tendencia de la elección la misma noche de la jornada electoral evita vacíos de información. En la política, el silencio genera sospechas de fraude; el PREP llena ese silencio con datos ciudadanos. Auditoría ciudadana: Como el sistema sube la foto del acta original, cualquier partido político, periodista o ciudadano de a pie puede comparar el acta física de su colonia con el dato que está en internet para asegurarse de que nadie alteró los números en el camino.

Ni Taddei aplaude la desaparición del PREP



“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral” pic.twitter.com/mGylWxWcwC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 27, 2026

Conteo de votos comenzará el mismo domingo de la elección

En el sistema actual, la noche del domingo nos guiamos únicamente por tendencias (Conteos Rápidos) y resultados preliminares (PREP). Es hasta el miércoles siguiente cuando las autoridades electorales abren las bodegas e inician el conteo oficial con validez jurídica.

La nueva reforma busca eliminar esa pausa de tres días. El documento propone textualmente que "los cómputos de las elecciones federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales".

Esto significa que, el mismo día de la jornada electoral, conforme vayan llegando las urnas desde las casillas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que comenzar el conteo oficial y definitivo sin esperar al miércoles.

Para los especialistas, esto representa un reto logístico sin precedentes. Operar el PREP y realizar los Cómputos Distritales de manera simultánea durante la madrugada del lunes exigirá una capacidad humana y técnica monumental para garantizar que la prisa no comprometa la certeza de los resultados legales que definirán a los ganadores de 2027.