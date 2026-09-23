A 12 años de Ayotzinapa, vuelven a las calles en Chilpancingo por los 43 desaparecidos

A cuatro días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los estudiantes, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y organizaciones sociales marcharon este martes por las calles de Chilpancingo, Guerrero.

La movilización comenzó después del mediodía en el monumento a Nicolás Bravo y avanzó hacia el Hemiciclo a Juárez. Durante el recorrido, algunos normalistas realizaron pintas con la frase “Nos faltan 43”.

¿Qué exigieron los padres de los 43 normalistas?

Durante el mitin en el antimonumento de los 43, Isidoro Vicario Aguilar, abogado de las familias, señaló que los padres ya no quieren seguir marchando ni gritando, sino encontrar justicia.

Las organizaciones participantes insistieron en que la exigencia se mantiene independientemente de quién esté al frente del gobierno.

Más tarde, los manifestantes abordaron alrededor de 20 autobuses y se trasladaron hasta las inmediaciones de la 35/a Zona Militar, donde realizaron un segundo mitin.

¿Qué reclaman a la Sedena por el caso Ayotzinapa?

Durante la protesta, el abogado recordó que las investigaciones apuntan a la participación y seguimiento de elementos del Ejército la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

También mencionó el caso de un normalista que, de acuerdo con lo expuesto durante el mitin, habría sido infiltrado por el Ejército dentro de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Una de las principales demandas fue que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue más de 800 folios que, según los familiares, permanecen en su poder y contienen información sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante aquella noche y en fechas posteriores.

¿Cómo terminó la marcha por los 43 de Ayotzinapa?

La protesta frente a la zona militar concluyó minutos antes de las 4 de la tarde. Algunos normalistas realizaron nuevas pintas en las inmediaciones.

Dentro de las instalaciones militares permanecieron elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotín como medida preventiva. La movilización terminó sin que se reportaran incidentes.