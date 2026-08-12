Se queda en el Altiplano; avanza caso Ayotzinapa contra Ángel ‘N’, exgobernador de Guerrero

Este miércoles, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ángel "N", exgobernador de Guerrero, por su probable responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) logró esta resolución en los juzgados tras argumentar que el exmandatario ocultó de forma deliberada información vital relacionada con el caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia, la autoridad competente determinó que existen los elementos probatorios suficientes para mantener al exfuncionario bajo la medida de prisión preventiva oficiosa. Por ello, continuará recluido dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, mientras enfrenta a la justicia mexicana.

¿De qué acusan al exfuncionario en el caso Ayotzinapa?

El Ministerio Público Federal sostiene que el político guerrerense incurrió en el delito de desaparición forzada. La hipótesis principal de la FGR señala que, valiéndose de su posición como servidor público y titular del Ejecutivo estatal, decidió ocultar datos fundamentales sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos. Esta omisión obstaculizó el acceso a la verdad desde los primeros días de las indagatorias.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información. La autoridad… pic.twitter.com/XSTdRXVEJA — FGR México (@FGRMexico) August 12, 2026

¿Cuáles serán las condiciones de su reclusión en el Altiplano?

Debido a la naturaleza y gravedad de las acusaciones, el juez responsable ratificó la medida cautelar más estricta contemplada por la ley, que es que el imputado no tiene derecho a llevar su defensa en libertad. Asimismo, entre los detalles actuales de su situación jurídica destacan:



Permanecerá interno en la prisión de máxima seguridad ubicada en el Estado de México (Edomex)

La prisión preventiva oficiosa busca neutralizar cualquier posible riesgo de fuga

Esta decisión garantiza su comparecencia obligatoria durante todas las fases procesales del juicio

¿Cuánto tiempo llevará la investigación complementaria?

Tras dictar la vinculación, el juez de control otorgó un plazo oficial de cuatro meses para llevar a cabo el cierre de la investigación complementaria. A lo largo de este periodo, tanto el equipo de defensa legal del acusado como los fiscales de la República tendrán la oportunidad de recabar y presentar nuevas pruebas que fortalezcan sus respectivas posturas ante el tribunal.