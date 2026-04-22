¿Golpe a la pasión?: El mayor productor de condones anuncia aumento de precio por la guerra con Irán

Si creías que el relajo geopolítico en Medio Oriente solo nos iba a pegar con la gasolina, prepárate para un ajuste inesperado. El precio de los condones se prepara para dar un salto que nadie vio venir en este 2026. Karex Bhd, el gigante malayo que fabrica uno de cada cinco preservativos en todo el planeta (incluyendo marcas que seguro tienes en tu buró), confirmó que sus productos tendrán un aumento de precio de entre un 20% y 30% debido al impacto directo de la guerra con Irán.

Una ‘carambola’ logística que sale cara

Resulta que el conflicto ha vuelto un caos las rutas marítimas del Mar Rojo. Los barcos que antes cruzaban rápido ahora tienen que rodear todo el continente africano, haciendo que los viajes que duraban un mes ahora se avienten dos, disparando el costo de los fletes.

Pero no solo es el transporte. El CEO de Karex, Goh Miah Kiat, lo detalló de esta forma: los materiales para fabricarlos están por las nubes. El precio de los condones se infla porque el aceite de silicona (el que sirve para la lubricación), el nitrilo y hasta el aluminio de los sobrecitos individuales se han vuelto carísimos o de plano ya no se encuentran por la inestabilidad en la región.

The world's top condom producer, Malaysia's Karex Bhd, plans to raise prices by 20-30% and possibly further if supply chain disruptions drag on due to the Iran war, its chief executive said https://t.co/a4BIAvcx0Y pic.twitter.com/BUUs7yncEV — Reuters (@Reuters) April 21, 2026

¿Habrá escasez en las farmacias de México?

Para los que andan con el pendiente de si habrá escasez, el panorama está rudo. La demanda de pedidos urgentes subió un 30% a nivel global porque las tiendas se están quedando sin existencias. Lo que antes era una compra de rutina en una tienda de conveniencia más cercana o la farmacia, ahora podría implicar un gasto extra que no tenías planeado en tu presupuesto mensual.

Este aumento en el precio de los condones no solo le pega a tu cartera, sino también a los programas de salud pública que dependen de estos suministros para campañas de prevención. Con los costos logísticos por el cielo, traerlos hasta México sale en un ojo de la cara.

Así que ya te la sabes: si notas que tu marca favorita sube de precio en los próximos días, la culpa viene desde la guerra en Irán. ¡A cuidar el bolsillo y a seguirse protegiendo!