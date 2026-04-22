Alcaldesa de Florida es arrestada tras dar positivo a drogas mientras estaba en libertad condicional por conducir alcoholizada

De nuevo en polémica. Teresa Heitmann, alcaldesa de Naples, Florida, fue arrestada la noche del lunes tras violar su libertad condicional al dar positivo a drogas; la mandataria ya enfrentaba sanciones por conducir en estado de ebriedad.

El nuevo arresto en Estados Unidos ocurre luego de que una prueba realizada en marzo detectara cannabinoides en su organismo; la funcionaria tenía prohibido consumir alcohol o cualquier sustancia como parte de las condiciones impuestas tras su caso previo por manejo bajo los efectos del alcohol en 2024.

De acuerdo con registros judiciales, Heitmann, de 62 años, había aceptado cargos en febrero relacionados con conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido; como consecuencia, fue sentenciada a un año de libertad condicional con monitoreos aleatorios, una medida que terminó detonando su nueva detención.

Nueva detención enciende polémica de funcionaria

La alcaldesa fue arrestada el 20 de abril, casi un mes después del resultado positivo; permaneció bajo custodia en el condado de Collier y, un día después, compareció ante un juez, quien fijó una fianza de 10 mil dólares con restricciones específicas mientras avanza el proceso.

Durante la audiencia, su defensa presentó documentos médicos que apuntan a resultados negativos en pruebas posteriores, incluyendo un análisis de orina y otro de folículo piloso realizados el mismo día; estos elementos fueron integrados al expediente, aunque no anulan el incumplimiento inicial reportado por las autoridades.

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¿Por qué fue arrestada la alcaldesa de Florida?

El punto central del caso es la violación de las condiciones de su libertad condicional; al haber dado positivo en una prueba oficial, se activó el procedimiento que derivó en su detención, independientemente de los resultados posteriores presentados por su equipo legal.

El caso ha generado reacciones divididas en Naples, Estados Unidos; mientras algunos ciudadanos consideran que debería dejar el cargo tras reincidir en un proceso legal activo, otros piden esperar el desarrollo del juicio antes de emitir conclusiones, en medio de cuestionamientos sobre la validez de las pruebas.

Hasta ahora, autoridades locales no han emitido una postura oficial adicional, mientras el proceso continúa y la alcaldesa enfrenta restricciones legales que podrían impactar su permanencia en el cargo.