¿Por qué hasta ahora? La Unión Europea desbloquea préstamo de €90,000 millones para Ucrania

Los embajadores de la Unión Europea (UE) otorgaron este miércoles 22 de abril de 2026 una aprobación preliminar para liberar un préstamo de 90,000 millones de euros destinados a la defensa y estabilidad financiera de Ucrania, luego de que Kiev reactivara el flujo de petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia. El acuerdo pone fin a meses de parálisis política provocada por el veto del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien condicionó el apoyo económico a la reparación del oleoducto Druzhba, dañado durante los combates con Rusia.

It is essential that the €90 billion European support package for Ukraine be unblocked. There can be no grounds for blocking it anymore. The EU asked Ukraine to repair the Druzhba oil pipeline, which had been destroyed by Russia. We have repaired it. We hope the EU will also… pic.twitter.com/kl5rcpcOfQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2026

El apoyo estaba condicionado al flujo de petróleo

El conflicto, que mantenía en vilo la asistencia europea, se resolvió cuando la operadora ucraniana Ukrtransnaft confirmó que el bombeo de crudo hacia Centroeuropa se reanudó a las 12:35 hora local.

El flujo estaba detenido desde el 27 de enero debido a ataques rusos que dañaron la infraestructura en la zona de Brody, al oeste de Ucrania.

Viktor Orbán acusó a Ucrania de imponer un "bloqueo petrolero" y utilizó su poder de veto en Bruselas para exigir las reparaciones antes de soltar los fondos.

¿En qué se gastará el dinero?

El préstamo es considerado por el gobierno de Volodímir Zelenski como un asunto de "vida o muerte", especialmente en un contexto donde el apoyo de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump se ha vuelto incierto.

Defensa: Dos tercios del monto (€60,000 millones) se destinarán directamente a fortalecer las capacidades militares y defensa aérea.

Dos tercios del monto (€60,000 millones) se destinarán directamente a fortalecer las capacidades militares y defensa aérea. Estabilidad: El tercio restante (€30,000 millones) servirá para asistencia financiera general y cubrir el déficit presupuestario ucraniano.

El tercio restante (€30,000 millones) servirá para asistencia financiera general y cubrir el déficit presupuestario ucraniano. Condiciones: Es un préstamo sin intereses que Ucrania solo tendría que devolver si Rusia paga reparaciones de guerra en el futuro.

A una semana de la derrota de Orbán

Un factor decisivo en el deshielo de las negociaciones fue el resultado electoral del domingo 12 de abril en Hungría.

Viktor Orbán perdió las elecciones tras 16 años en el poder frente a Péter Magyar, quien ha prometido un "reinicio" en las relaciones con Bruselas. Aunque Orbán sigue como primer ministro interino hasta mayo, su debilitada posición política lo obligó a ceder una vez que el petróleo comenzó a fluir.

Sanciones contra Rusia y siguientes pasos

Junto con el préstamo, los embajadores avanzaron en la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye medidas severas contra los sectores energético, bancario y comercial de Moscú.

Se espera que los líderes de la UE ratifiquen formalmente el préstamo y las sanciones durante una cumbre informal que se llevará a cabo en Chipre este jueves.

Una vez firmado, el dinero podría tardar varias semanas en llegar a las arcas de Kiev debido a trámites administrativos.

