Motín en cárcel de Venezuela deja cinco muertos en penal de máxima seguridad

Tragedia por violencia. Un motín en una cárcel de Venezuela dejó al menos cinco presos muertos en el penal de Yare III, en el estado Miranda; el hecho ocurrió el lunes 20 de abril tras una riña entre internos que escaló dentro de este centro de máxima seguridad.

¿Qué detonó el motín en la cárcel de Venezuela?

El motín fue confirmado hasta el martes por el Ministerio del Servicio Penitenciario; horas antes, familiares y organizaciones ya alertaban sobre una situación irregular dentro del penal, además de la suspensión de visitas sin explicación.

Según la versión oficial, todo comenzó como una riña entre internos que rápidamente se salió de control y terminó en un motín dentro del Centro Penitenciario Región Capital Yare III, un penal de máxima seguridad donde permanecen integrantes de bandas criminales.

Reconocen cinco nuevas muertes bajo custodia del Estado. Así será la gravedad de lo que ocurre en Yare II.

Nadie sabe cómo ni lo que pasó realmente. Esta es solo la narrativa del régimen. pic.twitter.com/W79tppx3Ur — Carla Angola TV (@carlaangola) April 21, 2026

Las autoridades confirmaron la muerte de cinco reclusos, identificados como Keivin Matamoros, Eliecer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez; hasta ahora no se han precisado las causas de muerte ni cómo ocurrieron dentro del penal.

Horas antes de la confirmación oficial, familiares ya alertaban sobre una situación irregular en la cárcel; reportaban restricciones, falta de información y presencia de operativos, lo que generó incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo dentro del penal.

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Familiares de los privados en libertad en la cárcel Yare III exigen fe de vida de sus seres queridos, luego de que la madrugada de lunes #20Abr se registrara una situación irregular dentro del penal, la cual no ha sido aclarada por las autoridades, que ocasionó la suspensión de… pic.twitter.com/QZIMlpgJlP — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 21, 2026

¿Qué dicen las líneas de investigación tras motín en cárcel de Venezuela?

Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones señalaron que la tensión pudo estar relacionada con movimientos internos o cambios en la dinámica del centro, aunque esto aún forma parte de las líneas de investigación.

El Ministerio Público informó que ya abrió una investigación para esclarecer los hechos; una comisión especializada en derechos humanos será la encargada de determinar cómo se originó el motín y qué provocó la muerte de los internos.

Este nuevo episodio vuelve a poner en el foco la situación de las cárceles en Venezuela, donde los centros penitenciarios han sido señalados por condiciones complejas, alta tensión interna y episodios recurrentes de violencia.

Mientras tanto, familiares de los internos continúan exigiendo información y garantías sobre la seguridad de quienes permanecen dentro del penal, en medio de un caso que sigue en desarrollo y bajo investigación oficial.