Hallan la bacteria más grande del mundo: Thiomargarita magnifica

La bacteria denominada Thiomargarita magnifica se puede observar a simple vista, porque es la más grande que se ha descubierto hasta ahora y tiene una longitud similar a la de una pestaña humana.

Según la revista Science, la bacteria se descubrió en 2009, en las hojas de manglares que se ubican en Guadalupe, un archipiélago de las Antillas Menores.

Sin embargo, recientemente comenzó el estudio de Thiomargarita magnifica por parte de Jean-Marie Volland, del Instituto Conjunto del Genoma del Departamento de Energía de Estados Unidos (JGI, por sus siglas en inglés), y el resto de su equipo.

Las investigaciones revelaron que se trata de una bacteria oxidante de azufre, con células individuales delgadas y tubulares que pueden estirarse más de un centímetro de largo.

Thiomargarita magnifica ayuda a fijar el carbono en los manglares

Las células de la mayoría de las especies bacterianas miden dos micrómetros de largo, las más grandes alcanzan los 750 micrómetros; sin embargo, la Thiomargarita magnifica tiene una longitud celular promedio superior a nueve mil micrómetros, precisó Science.

Researchers have discovered a bacterium—named Thiomargarita magnifica—that challenges the prevailing view of bacterial cell size. It is larger than all other known giant bacteria by ~50-fold. Learn more: https://t.co/bvUSuR2ebK #ScienceResearch pic.twitter.com/Gyz7xKbxlq — Science Magazine (@ScienceMagazine) June 28, 2022

Gracias a su inusual tamaño, unas cinco mil veces más grande que la mayoría de las bacterias, Thiomargarita magnifica puede observarse sin la ayuda de un microscopio.

“Para ponerlo en contexto, sería como si un humano se encontrara con otro humano tan alto como el Monte Everest”, explicó Volland, quien describió las características morfológicas y genómicas de la bacteria en la revista Science.

La bacteria pertenece al género Thiomargarita, los científicos la nombraron magnifica porque en latín magnus significa grande, detalló Silvina Gonzalez-Rizzo, profesora de biología molecular en la Universidad de las Antillas.

Esta bacteria, capaz de oxidar el azufre y fijar el carbono en los manglares, almacena su material genético en compartimentos que los investigadores llamaron pepins.

Además, el ADN de Thiomargarita magnifica tiene genes asociados con el alargamiento, los cuales se encontraban duplicados, detallaron los científicos en la revista.

La bacteria más grande del mundo crece en el sedimento del ecosistema de manglares en el Caribe, donde realiza la quimiosíntesis, un proceso análogo a la fotosíntesis de las plantas.

