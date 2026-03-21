¿Alivia la risis energética? Estados Unidos levanta sanciones al petróleo de Irán

En medio de la creciente crisis energética global provocada por el actual conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos anunció una medida inesperada: el levantamiento temporal de sanciones al petróleo de Irán que ya se encuentra en tránsito marítimo.

La decisión, confirmada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca contener la escalada en los precios del petróleo, además de aliviar la presión sobre los mercados internacionales, especialmente tras los recientes conflictos en la región.

¿Por qué Estados Unidos levantó las sanciones al petróleo de Irán?

La medida responde directamente al impacto de la guerra en Medio Oriente, incluyendo los ataques y tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 25% del petróleo mundial.

“Hoy, el Departamento del Tesoro emite una autorización específica y a corto plazo que permite la venta de petróleo iraní actualmente varado en el mar.” Scott Bessent

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la autorización permitirá liberar aproximadamente 140 millones de barriles de crudo, lo que ayudaría a estabilizar los precios en el corto plazo.

Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026

¿Hasta cuándo estará vigente la liberación de sanciones al petróleo iraní?

El permiso es limitado y temporal, es decir, que solo aplica para petróleo iraní que ya estaba cargado en buques a partir del 20 de marzo de 2026, y estará vigente hasta el 19 de abril de 2026. Las autoridades estadounidenses subrayaron que:

No se permiten nuevas compras

No se autoriza mayor producción

Solo se libera petróleo ya existente en tránsito.

Esto significa que el impacto será inmediato pero de corto alcance.

¿Cómo impacta en el precio del petróleo y la gasolina?

La Casa Blanca busca introducir hasta 440 millones de barriles adicionales al mercado global, lo que podría reducir la volatilidad en los precios, evitar aumentos bruscos en precios de la gasolina, además de dar estabilidad temporal a economías dependientes del petróleo. Sin embargo, expertos advierten que el efecto dependerá de la evolución del conflicto en la región.

¿Qué dice Irán sobre esta decisión?

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Petróleo, Saman Ghodousi, cuestionó la medida al asegurar que Irán tiene limitadas reservas disponibles para exportación inmediata, lo que podría reducir el impacto real de la decisión. La medida llega tras semanas de escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha afectado infraestructuras energéticas y rutas clave de suministro mundial de petróleo.

El mercado energético enfrenta así un escenario incierto, donde decisiones políticas influyen directamente en el bolsillo de millones. En este contexto, la gran pregunta es: ¿será suficiente esta medida para estabilizar el precio del petróleo o solo es un respiro momentáneo en una crisis que podría escalar aún más?

