Por esta razón Donald Trump se alegró de la muerte del exdirector del FBI, Robert Mueller

La muerte de Robert Mueller no provocó un mensaje de condolencia por parte de Donald Trump. Todo lo contrario, volvió a encender una de las heridas políticas más profundas de su trayectoria: 'me alegro de que esté muerto'. Así reaccionó el presidente de Estados Unidos al fallecimiento del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), una figura que durante años representó para él algo más que un adversario institucional.

Para entender por qué Donald Trump y Robert Mueller quedaron unidos en una relación marcada por el choque, hay que volver a uno de los episodios más intensos de la política estadounidense reciente: la investigación sobre la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016. Mueller fue el hombre encargado de seguir esa pista y de revisar los contactos entre Rusia y la campaña de Trump.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:26 PM EST 03.20.26 pic.twitter.com/x6DnYg52fi — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 21, 2026

Por eso la reacción de Trump fue tan cruda. La muerte de Mueller removió una disputa que atravesó su primera etapa en la búsqueda del poder y que convirtió al exjefe del FBI en uno de los nombres que más irritación le provocaban.

La razón por la que Donald Trump se alegró de la muerte de Robert Mueller

Robert Mueller fue designado en 2017 como fiscal especial para investigar la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y los posibles vínculos entre Moscú y la campaña de Donald Trump. Esa indagatoria duró cerca de dos años y se convirtió en una sombra constante sobre la presidencia del republicano.

El informe final de Mueller documentó una campaña 'sistemática' de injerencia rusa en los comicios y múltiples contactos entre personas vinculadas a Trump y ciudadanos rusos, aunque no concluyó que existiera evidencia suficiente para imputar una conspiración criminal entre la campaña y Rusia. También evitó exonerar plenamente a Trump en materia de obstrucción de justicia.

Esa es la raíz del choque. Para Trump, Mueller no fue solo un funcionario que encabezó una pesquisa federal, sino el rostro visible de una investigación que puso bajo presión a su entorno, derivó en cargos contra varios de sus colaboradores y marcó buena parte de la conversación política en Washington. Reuters reportó que la investigación dejó 34 acusaciones y varias condenas, incluidas algunas contra figuras cercanas a Donald Trump.

Former FBI Director & Special Counsel Robert Mueller has died.



From 2019, Mueller statement on investigation into Russian interference in 2016 presidential campaign. pic.twitter.com/gN0I7tKESA — CSPAN (@cspan) March 21, 2026

Quién era Robert Mueller y por qué su nombre pesa tanto en la política de Estados Unidos

Antes de convertirse en fiscal especial, Robert Mueller ya era una figura de peso en Washington. Dirigió el FBI entre 2001 y 2013, tras haber sido nombrado una semana antes de los atentados del 11 de septiembre. Su gestión estuvo marcada por la reconfiguración de la agencia hacia el combate al terrorismo, y llegó a ser uno de los directores más longevos en la historia del buró.

Además de su carrera en seguridad y justicia, Mueller era visto como un funcionario metódico y reservado. En su etapa como fiscal especial, evitó el protagonismo mediático, pero quedó inevitablemente colocado en el centro del huracán político por revisar uno de los casos más explosivos de la vida pública de Estados Unidos.

Su familia informó que había sido diagnosticado con Parkinson y este viernes 20 de marzo de 2026 confirmó su muerte a los 81 años. La noticia cerró la trayectoria pública de uno de los personajes más influyentes del aparato de justicia estadounidense en las últimas décadas.