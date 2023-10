Bad Bunny y Pedro Pascal destacaron en el más reciente capítulo de ‘SNL’

Este 21 de octubre, Bad Bunny se lució como presentador del más reciente capítulo del programa “Saturday Night Live”. El cantante puertorriqueño dio mucho de que hablar tras su aparición, pues tuvo dos roles especiales en este programa: fue tanto presentador como también invitado especial.

Luego del reciente lanzamiento de su último disco titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, el conejo malo está siendo el centro de atención a nivel mundial. Muestra de ello es el haber fungido como estrella principal del más actual episodio del programa estadounidense, emitido el pasado fin de semana.

Sin embargo, él no fue el único invitado que tuvo el programa, pues estuvo acompañado de otras grandes estrellas.

Bad Bunny compartió pantalla con Pedro Pascal, Mick Jagger y Lady Gaga

Como ya es una tradición en el programa, cada capítulo cuenta con un presentador diferente. En este caso, fue el icónico cantante quien se encargó de ser el host de la noche.

Para su discurso de apertura, lo acompañó el mismísimo actor Pedro Pascal, quien al igual que el conejo malo proviene de Latinoamérica.

En un chiste muy típico de alguien extranjero, Bad Bunny se hizo el que no sabía hablar muy bien inglés, por lo que requirió el apoyo del actor de “The Last of Us” para que le ayudara a traducirle al público lo que el cantante quería decir para darle inicio al episodio. Además de eso, Benito le pidió consejos a Pascal para poder conducir el programa.

Esta no fue la única colaboración que hicieron, pues además participaron juntos en uno de los afamados sketches del show.

El líder de los Rolling Stones hizo su aparición

En otro de los sketches del programa, Bad Bunny interpretó a un actor realizando una escena para una telenovela. Momentos después, Mick Jagger hizo acto de aparición interpretando al personaje de su padre.

El legendario vocalista de los Rolling Stones apareció con un bigote muy marcado, además de que intentó hacer su mejor esfuerzo para hablar español, cosa que no le salió tan mal, pero que seguramente hizo que el público se riera.

En otro sketch, ambos aparecieron vestidos de monja. Sin duda, este será un capítulo difícil de olvidar.

Gaga presenta a Bad Bunny previo a su número musical

Pero eso no fue todo, pues otra invitada especial apareció momentos antes de que el intérprete de “Ojitos Lindos” cantara una de las canciones que conforman su último álbum.

Lady Gaga fue la encargada de presentar al conejo previo a que interpretara “UN PREVIEW”. Como es típico de Gaga, la cantante iba acompañada de un vestuario muy peculiar, el cual consistía en una chamarra de cuero con un estilizado de vaquero; además, traía puestos unos lentes negros.