¿Tuvo una relación con David Bowie? Mick Jagger y sus 80 años de vida

El cantante Mick Jagger, líder de la icónica banda de rock londinense The Rolling Stones celebra este miércoles 26 de julio su cumpleaños número 80, con mucha salud y una agenda de conciertos a futuro.

El artista junto con la agrupación no ha dejado de dar presentaciones desde 1962, salvo durante 2020 debido a la pandemia de Covid-19. Incluso cuando murió el padre de Jagger, la banda continuó con sus espectáculos. Aquí algunos datos sobre el legendario cantante.

Instagram @mickjagger. Mick Jagger en un concierto en Hyde Park, Londres.

¿Quién es Mick Jagger?

Sir Michael Philip Jagger, quien nació el 26 de julio de 1943 ha dado mucho de qué hablar en su larga trayectoria. Sus “Satánicas majestades”, como son conocidos los Rolling Stones, han estado en la polémica durante varios años debido a las letras de sus canciones.

En 1978, tras el lanzamiento de su álbum “Some girls”, la crítica señaló que las letras de las canciones estaban cargadas de sexismo y racismo. Ante ello, Mick Jagger respondió “El siguiente (álbum) será mucho más sexista y más racista y será muchísimo mejor”.

Sin embargo, no todo es polémico en sus letras. Jagger admitió que tuvo influencias del poeta Charles Baudelaire y del escritor ruso Mikhail Bulgakov con su libro “El maestro y Margarita para la canción “Sympathy for the Devil”.

Instagram @mickjagger. Mick Jagger en un concierto en Viena.

¿Quién fue el gran amor de Mick Jagger?

Durante 23 años, Jerry Hall fue la esposa de Mick Jagger. Ambos tuvieron cuatro hijos mientras duró su matrimonio. Sin embargo, en 1991 terminaron por divorciarse, cuando el cantante embarazó a una modelo brasileña llamada Luciana Giménez.

¿Qué pasó con David Bowie y Mick Jagger?

La relación entre David Bowie y Mick Jagger llamó la atención después del libro “Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger”; escrito por Christopher Andersen, donde narra una anécdota de Angie Bowie, entonces pareja del intérprete de “Starman”.

Alrededor de la década de 1980, Angie volvió a su casa tras un viaje y la asistente del hogar le informó que su esposo estaba con alguien más en la recámara.

Tras acudir a la habitación, Angie encontró a David Bowie acostado con Mick Jagger, ambos desnudos y sólo cubiertos por almohadas y edredones. “¿Tuvieron una buena noche? Tenían tanta resaca que apenas podían hablar. No creo que haya sido una gran historia de amor con Mick. Probablemente fue más manoteo de borrachos”, consideró.

¿Qué tipo de voz tiene Mick Jagger?

Mick Jagger tiene el rango vocal de barítono. Sin embargo, también es considerado de amplio rango, ya que logra dar tanto tonos agudos como graves, como los falsetes en el tema “We Love you”.

Además, de cantante, el artista también toca la armónica, a la que considera su instrumento favorito.