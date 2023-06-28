“Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida”: AMLO reacciona a baja de Lilly Téllez de contienda presidencial

Durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio su opinión sobre la baja de la contienda presidencial de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, la cual se dio a conocer mientras se encontraba hablando en Palacio Nacional.

Desde días pasados, AMLO aseveró que él ya sabe quién será el candidato presidencial de la coalición opositora Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD; sin embargo, lo daría a conocer días después.

Tras enterarse de la decisión de Lilly Téllez, AMLO reiteró que es porque ya está decidido y solo se está haciendo una simulación: "Ya se dio cuenta de que ella no fue la elegida", sentenció.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que la senadora Lilly Téllez abandonó búsqueda de candidatura presidencial de PRI-PAN-PRD porque se dio cuenta que el proceso de selección de candidato es simulación pic.twitter.com/rCMoBlsLE0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023

¿Por qué Lilly Téllez decidió no participar en la contienda presidencial de Va por México?

Desde que se dio a conocer el proceso interno por el cual Va por México, junto con la sociedad civil, escogerían a quien fuera el candidato presidencial para las elecciones 2024, la senadora Lilly Téllez no se mostró tan convencida, pues incluso lanzó alrededor de 50 preguntas a los dirigentes encargados del método.

Tras no haber recibido una respuesta a sus preguntas, la senadora del blanquiazul aseguró que el método, de la manera en que fue presentado, no garantizaba que existieran plenas condiciones de igualdad entre los aspirantes.

Santiago Creel reacciona a baja de contienda presidencial de Lilly Téllez

Tras el anuncio de la militante, sus compañeros comenzaron a reaccionar, entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien ya afirmó que se registraría para el proceso de Va por México e ir por la silla presidencial.

"Querida @LillyTellez, lamento tu decisión. Aportaste una visión firme, valiente e informada, a favor de un auténtico cambio y en contra del actual régimen autoritario y de pésimos resultados que estamos padeciendo las y los mexicanos", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Querida @LillyTellez, lamento tu decisión. Aportaste una visón firme, valiente e informada, a favor de un auténtico cambio y en contra del actual régimen autoritario y de pésimos resultados que estamos padeciendo las y los mexicanos.



Te deseo el mayor de los éxitos en lo que… — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) June 28, 2023

Marko Cortés reconoce trabajo de Lilly Téllez tras bajarse de contienda presidencial

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, reconoció el trabajo de Lilly Téllez y la describió como una guerrera. "Debo agradecer que de manera decidida hayas aceptado levantar la mano y reconozco que tu participación generó revuelo positivo en la opinión pública", fueron algunas de sus palabras.