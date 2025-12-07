Caos vial y bloqueo parcial en carretera México-Puebla tras aparatoso choque múltiple

Un aparatoso choque múltiple sobre la carretera México–Puebla generó caos vial, bloqueo por reducción de carriles, reportes de heridos y una amplia movilización de cuerpos de emergencia; de acuerdo con los primeros informes de la Guardia Nacional Carreteras, el accidente ocurrió en una zona de curva a la altura de Río Frío, donde un tractocamión, un autobús y varios autos colisionaron casi de manera simultánea, situación que obligó a activar alertas preventivas y cierres parciales para evitar otro siniestro.

El incidente provocó filas extensas de vehículos y el avance se tornó lento; elementos de seguridad implementaron cortes a la circulación mientras paramédicos valoraban a los ocupantes de las unidades involucradas.

Choque múltiple en carretera México-Puebla HOY: Así ocurrió el accidente este 7 de diciembre

El choque múltiple en la México-Puebla habría ocurrido cuando un autobús se estrelló contra la parte trasera de un tráiler en el kilómetro 64; al tratarse de un tramo de la carretera con retorno limitado y visibilidad reducida, los conductores que venían detrás no lograron frenar a tiempo, generando el percance.

Autoridades reiteraron la necesidad de moderar la velocidad, ya que el accidente se ubicó después de una curva donde se han reportado diversos incidentes; por ahora, la circulación rumbo a Puebla permanece parcialmente cerrada y se exhorta a tomar vías alternas.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 064+500 autopista México-Puebla con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/itDz4kkghX — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 7, 2025

El operativo continúa activo; la Guardia Nacional mantiene vigilancia, mientras que los equipos de emergencia trabajan en el retiro de las unidades siniestradas y en la valoración de daños.

Las autoridades estiman que los retrasos podrían prolongarse varios minutos ante el alto flujo vehicular por la temporada decembrina; también pidieron no invadir el carril de emergencias para permitir el paso de ambulancias y grúas de apoyo.

Mañana caótica en carreteras de Puebla

Previo al aparatoso choque múltiple, un segundo accidente complicó aún más la movilidad; este incidente ocurrió en el kilómetro 74+500, cerca de San Antonio Chorraquil, también en dirección a Puebla.

El cierre parcial afectó un carril con paso intermitente tanto para vehículos de carga como para autos particulares; los retrasos alcanzaron entre veinte y cuarenta minutos.

Como ruta alterna, se recomendó utilizar el Libramiento Arco Norte para rodear la zona y reincorporarse más adelante hacia Puebla o la federal 57D.