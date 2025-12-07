Cae presunta célula del CJNG en Chiapas: Detienen a 12 personas, entre ellas dos menores, con armas y droga en San Cristóbal

Un intenso operativo de última hora que alertó a los pobladores de Chiapas terminó con la detención de 12 personas presuntamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Ganeración 'CJNG', incluidos dos menores de edad, en una zona cercana a San Cristóbal de las Casas. La acción conjunta de autoridades federales y estatales permitió asegurar armas largas, equipo táctico y diversas dosis de droga, reforzando la vigilancia ante la presencia de células delictivas en la región.

Caen 12 presuntos integrantes del CJNG con droga en Chiapas; así fue el operativo

De acuerdo con los primeros reportes, la FGR encabezó el despliegue junto con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina; el objetivo era ubicar a un grupo que operaba presuntamente bajo órdenes del CJNG en Chiapas, dedicado a delitos relacionados con armas y droga.

Durante el operativo fueron arrestados Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José “G”, José “A”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”. Según las autoridades, todos reconocieron tener vínculos con el CJNG, lo que refuerza la alerta sobre la expansión del grupo criminal dentro de Chiapas.

Decomisan droga y armas a presuntos delincuentes del CJNG en Chiapas

En el lugar se aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47, un arma corta calibre 9 mm, chalecos tácticos y un vehículo modelo reciente sin placas. También fueron decomisadas 90 dosis de hierba con características de marihuana, 60 porciones de sustancia similar a cristal y una báscula digital, evidencia clave en delitos vinculados a droga.

Los detenidos fueron trasladados ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica; las instituciones participantes recalcaron que el operativo forma parte de una estrategia para contener actividades del CJNG en Chiapas, donde el flujo de droga ha generado preocupación entre comunidades cercanas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo afirmó que mantendrá presencia coordinada para garantizar paz y orden en el estado, especialmente en zonas donde se han detectado movimientos ligados al CJNG y posibles redes de droga.