Incendian Pino de Navidad y Palacio Municipal: Policía atropella a menor y desata furia en Jonacatepec, Morelos

La tensión estalló en Jonacatepec, Morelos, luego de que un menor fuera atropellado por una patrulla de la Policía municipal, hecho que desencadenó una movilización masiva y urgente de habitantes que exigieron justicia. La falta de respuesta inmediata de los elementos y del Ayuntamiento provocó que la comunidad avanzara hacia el Palacio Municipal, donde iniciaron protestas que terminaron en daños, incendios y bloqueos en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con datos preliminares de los pobladores de San Gabriel Amacuitlapilco, en Jonacatepec, el agente de la Policía presuntamente responsable huyó tras el atropellamiento, situación que agravó el enojo comunitario y elevó el conflicto hacia un reclamo político.

Los inconformes acusan al gobierno municipal de Morelos de permitir la evasión del uniformado, lo que detonó que las protestas se extendieran hasta el Palacio Municipal, donde se quemó el Pino de Navidad colocado frente al edificio y se incendiaron cabañas del Mirador municipal.

El menor fue trasladado a un hospital, mientras que los habitantes insistieron en que la Policía no brindó auxilio oportuno. La comunidad de Jonacatepec, respaldada por vecinos de zonas cercanas, exigió que el municipio cubra los gastos médicos y que el responsable sea presentado ante las autoridades de Morelos; en medio de la tensión, el Palacio Municipal permaneció tomado por los manifestantes, quienes mantuvieron bloqueos en la vía principal del centro.

Pobladores incendiaron el árbol de Navidad en Jonacatepec luego de que policías atropellaran a un menor de edad pic.twitter.com/WM8hMmz0Sr — Identidad Morelos C. (@IdentidadMorCom) December 7, 2025

Van por policía responsable del accidente contra el menor, peo no justifica ataque contra palacio de Jonacatepec, Morelos

El alcalde Israel Andrade Zavala manifestó que desde el primer momento se apoyó a la familia del menor y mostró una transferencia para cubrir parte de los gastos médicos; sin embargo, habitantes de Jonacatepec señalaron que el respaldo fue insuficiente y cuestionaron el manejo del caso por parte del gobierno local y de la Policía.

El Gobierno del Estado de Morelos intervino para intentar contener los disturbios y coordinar acciones de seguridad en torno al Palacio.

Los reclamos también se dirigieron hacia presuntas irregularidades en el uso de recursos municipales; en Jonacatepec, los manifestantes acusaron al alcalde de privilegiar obras turísticas sobre necesidades urgentes, mientras exigían que el caso del agente de la Policía sea resuelto conforme a la ley.