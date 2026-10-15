Balacera en Azcapotzalco deja un extranjero herido cuando iba en su auto

Un ataque a balazos cobró la vida de un hombre de nacionalidad extranjera en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México (CDMX).

La agresión fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este jueves 15 de octubre de 2026, cuando dos personas fueron víctimas de los balazos.

Hombre asesinado a balazos en Azcapotzalco iba en su auto

Oficiales fueron alertados sobre dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego, cuando viajaban a bordo de un automóvil.

Las detonaciones se registraron en el cruce de la calle Ahuehuete y la avenida Aquiles Serdán, en la colonia Pasteros.

Trasladan a extranjero a hospital junto con su acompañante

Paramédicos brindaron atención a los lesionados, uno de ellos de nacionalidad extranjera, y los trasladaron a un hospital para su atención médica.

Esta agresión es investigada por la Fiscalía General de Justicia de CDMX después de que el agente del Ministerio Público fue informado de los hechos.

Buscan a agresores que dispararon contra dos en Azcapotzalco

La policía realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los posibles responsables que huyeron a bordo de dos vehículos.

Primeros reportes indican que cuatro hombres se acercaron al automóvil, en el que viajaban las víctimas, y dispararon en repetidas ocasiones.

Capturan a sujeto por asaltar a adulto mayor en Azcapotzalco

En otra zona de la misma alcaldía fue detenido un sujeto de 41 años acusado de presuntamente haber asaltado a un adulto mayor.

El probable responsable despojó varias tarjetas bancarias a un ciudadano de 91 años de edad.

Vecinos de la colonia Ampliación Cosmopolita retuvieron al presunto ladrón en el cruce de la avenida Cuitláhuac y la calle Toronjil.

Cuando los oficiales llegaron observaron a varias personas que tenían retenido a un hombre y el adulto mayor lo señaló como la persona que momentos antes lo había despojado de sus pertenencias.

Los policías se aproximaron al sujeto y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron varias tarjetas bancarias de distintas instituciones.

El detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los años 2010 y 2018, por el delito de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público.

