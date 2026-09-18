Asesinan a balazos a joven afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco; reportan que era estudiante

Un joven de 18 años de edad fue asesinado a balazos afuera del Cetis 33 ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México (CDMX), donde al parecer era estudiante, de acuerdo con los primeros reportes.

La víctima se encontraba sobre la avenida Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, en la colonia Prados del Rosario, cuando fue atacado de manera directa y un impacto de bala acabó con su vida este jueves 17 de septiembre de 2026.

Atienden a jóvenes por crisis nerviosa tras disparos

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de los hechos y arribaron al sitio, pero cuando llegaron los sicarios ya habían escapado.

De acuerdo con los primeros reportes, los posibles responsables huyeron a bordo de dos vehículos con dirección al norte luego de dispar contra el joven en al menos cinco ocasiones.

Al sitio acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Además, atendieron a dos jóvenes que se encontraban en el lugar y que presentaban crisis nerviosa.

"Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron conocimiento de una agresión directa por disparos de arma de fuego contra un hombre de 18 años de edad, quien perdió la vida en las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, colonia Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco", informó la SSC.

Buscan a sujetos por asesinato de joven afuera de escuela en Azcapotzalco

La zona fue acordonada y los policías dieron aviso de los hechos al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para las diligencias correspondientes.

En tanto, personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para localizar a los implicados.

Al lugar también arribaron agentes de la Policía de Investigación (PDI) para el inicio de la investigación. En este momento se desconoce el móvil de la agresión, pero la indagatoria de las autoridades determinará más sobre este ataque directo.

