Muerte múltipe en Azcapotzalco por tres mujeres y un hombre hallados en su casa: tenían varias heridas

Una casa ubicada en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México (CDMX) esta tarde se convirtió en la escena de una muerte múltiple tras ser halladas sin vida tres mujeres y un hombre, al parecer, integrantes de una familia.

Este martes 28 de abril de 2026 sus cuerpos fueron encontrados en un domicilio localizado en la esquina de las calles Guanábana 146 y Begonias, en la colonia Nueva Santa María.

Mujeres y hombre muertos en Azcapotzalco presentaban varias heridas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las tres mujeres y un hombre presentaban heridas provocadas con un

arma punzocortante.

La zona fue resguardada por oficiales para el arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para el levantamiento de los cuerpos.

Investigan si personas muertas en casa en Azcapotzalco eran familia

Hasta ahora se desconoce la identidad y edad de las personas, así como la existencia de un vínculo familiar entre ellos, pero por el momento el caso ya es investigado por la fiscalía.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto los oficiales realizan entrevistas ciudadanas para saber qué pasó previo al hallazgo de los cuatro.

En tanto los oficiales realizan entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Familia en CDMX desaparece en Azcapotzalco

Una familia fue reportada como desaparecida en junio de 2024, cuyos integrantes fueron vistos por última vez en Azcapotzalco.

Se trata de Mauricio Sánchez Hernández, a quien se le vio por última vez en compañía de sus padres, Fernando Sánchez Reyes, de 63 años de edad, y su mamá Araceli Hernández Meza, de 67 años de edad.

Los tres fueron vistos por última vez el 17 de junio en la colonia Nueva Santa María, misma zona en la que fueron encontradas sin vida las cuatro personas de hoy.

La familia que desapareció en Azcapotzalco fue encontrada sin vida en una supuesta notaría ubicada en el municipio de Metepec, Estado de México.

Los tres fueron localizados después de que se trasladaron hasta Metepec para concretar la compra de una propiedad, pero al llegar a un domicilio en las calles Miguel Hidalgo y 16 de septiembre, en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, fueron recibidos por falsos vendedores, quienes les robaron 400 mil pesos y los mataron.