Dos muertos y un herido grave tras ataques a balazos en Azcapotzalco y la Morelos, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, la violencia armada dejó un saldo trágico con dos hombres asesinados y uno más luchando por su vida en las alcaldías Azcapotzalco y Cuauhtémoc. En tanto, en los accesos al oriente de la urbe, un accidente de tráiler complicó la circulación sobre la autopista México-Puebla.

Ataque armado en Azcapotzalco deja un hombre muerto y otro gravemente herido

Un violento ataque con armas de fuego cobró la vida de una persona y dejó a otra gravemente herida sobre la calle Tila, en la colonia Victoria de las Democracias, dentro de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las dos víctimas viajaban a bordo de un vehículo particular cuando fueron interceptadas por sujetos armados que dispararon de manera directa en múltiples ocasiones. Tras la ráfaga de detonaciones, uno de los tripulantes perdió la vida de forma instantánea dentro del automóvil, mientras que su acompañante resultó con impactos de consideración, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital por paramédicos que atendieron el reporte. Policías de la SSC acordonaron la escena en tanto peritos de la Fiscalía capitalina levantaron el cuerpo. Los agresores lograron escapar y ya se analizan los videos de las cámaras del C5 para ubicarlos.

#MientrasDormía | Dos ataques armados



En #Azcapotzalco, dos personas fueron atacadas mientras viajaban en un vehículo; una murió en el lugar y la otra fue trasladada a un hospital. Los agresores escaparon y son buscados mediante el análisis de cámaras de videovigilancia.



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Asesinan a balazos a un hombre en la calle Toltecas de la colonia Morelos

Casi de forma paralela, un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida de forma instantánea tras ser víctima de un ataque a balazos a la mitad de la calle Toltecas, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Habitantes de la zona solicitaron el apoyo del 911 tras escuchar las detonaciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para resguardar los indicios balísticos y solicitar la presencia de los servicios periciales. Minutos más tarde, agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) procesaron la escena y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro correspondiente. Las primeras indagatorias apuntan a una agresión directa; hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Choque de tráiler y derrame de combustible provocan caos en la autopista México-Puebla

Por último, un tráiler de carga se impactó contra el muro de contención sobre la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México, metros antes de llegar al puente de La Concordia.

El impacto provocó la fractura del tanque de combustible de la unidad, esparciendo diésel sobre el asfalto en ambos sentidos de la vialidad. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona e implementaron un operativo de abanderamiento, reduciendo el tránsito a un solo carril por sentido para permitir que brigadas especializadas limpiaran la carpeta vehicular y una grúa de gran tonelaje retirara el tráiler accidentado.