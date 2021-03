Bancos pedirán geolocalización de clientes a partir de mañana

Ciudad de México.- A partir de mañana los bancos exigirán su ubicación al hacer operaciones. Tal vez ya se enteró, pero si no lo sabía a partir de este martes 23 de marzo deberá activar la localización (geolocalización) en su aplicación o página del banco donde tenga contratadas sus cuentas.

Se busca que los bancos conserven en tiempo real la ubicación del dispositivo donde se hacen las operaciones y movimientos bancarios.

TE PODRÍA INTERESAR:

Por pandemia, 20% de los negocios del país cerraron: Inegi

MEDIDA PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

Esta medida se toma para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como lo establece la reforma el artículo 115 de la “Ley de instituciones de crédito”.

Así es que cuando abra una cuenta vía digital, realice operaciones o servicios bancarios, deberá tener activado este mecanismo.

INICIÓ GEOLOCALIZACIÓN EN ALGUNOS BANCOS

Algunos bancos ya se han adelantado y han iniciado la notificación y actualización del contrato de términos y condiciones a sus clientes, al aceptarlos usted activa la localización en su equipo y ahora todos los movimientos en la aplicación o dispositivos, serán resguardados por su banco.

NO PODRÁ REALIZAR OPERACIONES

Y recuerde que si no acepta o no lo activa, no podrá realizar ningún servicio en la aplicación y página de su banco, como traspasos ni pagos domiciliados.