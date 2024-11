¿Qué es la trombosis? La razón por la que Bárbara de Regil hizo ejercicio en pleno vuelo

¿Exageró? Hace unos días, Bárbara de Regil volvió a estar en el foco mediático luego de que se viralizará un video en el que se le ve haciendo ejercicio en pleno vuelo. La imagen fue duramente criticada por quienes tacharon a la actriz mexicana de radical; sin embargo, hace solo unas horas salió a decir que sus movimientos en el avión tenían una razón y se debía a la trombosis , ¿qué es y por qué se debe prevenir? Esto es lo que debes conocer.

¿Por qué Bárbara de Regil se puso a hacer ejercicio en pleno vuelo?

¡Una revelación! Tras las intensas críticas, Bárbara de Regil explicó que su intención no era otra más que prevenir coágulos sanguíneos debido al extenso tiempo que pasó sentada durante el vuelo: “A los que están criticando esta acción, no fue por ‘trauma del ejercicio’. Estuve 38 horas sentada en un vuelo. Esos movimientos que ven son para evitar trombosis. Yo no sé ustedes, pero no puedo estar tanto tiempo sentada”.

¿Qué es la trombosis y qué causa?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo (trombo) en el interior de un vaso sanguíneo, lo que puede obstruir el flujo normal de la sangre. Existen dos tipos principales de trombosis:



Trombosis venosa profunda (TVP), que es una de las formas más comunes, que ocurre principalmente en las venas de las extremidades inferiores.

Trombosis arterial, ocurre con la formación de un coágulo de sangre (trombo) dentro de una arteria, que puede bloquear el flujo sanguíneo.

La trombosis puede ser causada por varios factores que afectan la coagulación de la sangre y el flujo sanguíneo. Uno de los principales riesgos es permanecer sentado o de pie en la misma posición durante largos períodos, como en viajes largos en avión o automóvil, así como utilizar prendas muy ajustadas que pueden restringir el flujo sanguíneo, o bien, no beber suficiente agua.