Evitan robo de bebé en Hermosillo, Sonora

Una mujer ingresó a las instalaciones de el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora en la Ciudad de Hermosillo, su intención era sustraer a una bebé recién nacida, la mujer en un principio se hizo pasar por un paciente, ingresó a un baño donde se cambió de vestimenta para aparentar ser médico del nosocomio, después se dirigió al área de ginecología donde se acercó a una familia identificándose como enfermera pediátrica y le dijo a la madre de la menor que llevaría a la bebé a hacerle una prueba.

Le quitó los brazaletes de seguridad a la bebé

Una vez que la joven tuvo al bebé en brazos la llevo a un baño donde le quitó los brazaletes de seguridad a la menor, y ella se cambió de ropa para simular que era una paciente que recién había dado a luz.

El director del Hospital Héctor Manuel Esparza declaró no saber como quitó los brazaletes de seguridad de la bebé:

“Fue por la cintilla del pie, y de hecho previo al egreso se verifican las cintas del pie son las dos medidas de seguridad que les digo que son, el brazaletes que no se pueden romper a menos que hagas un esfuerzo muy grande pues no se safan los clips, o se corten, en esta ocasión desconozco si ella le sacó por la mano o como hizo, pero no pudo quitarle la cintilla del pie”

Fue en la entrada del Hospital que la mujer fue detenida por guardias de seguridad quienes al interrogarla dieron que cuenta que los apellidos de la persona no coincidían con el brazalete de seguridad que tenía la bebé.

Al respecto de las medidas de seguridad el Director del nosocomio Héctor Manuel Esparza, dijo que estas son óptimas.

“Las identificaciones de los sistemas de seguridad y sobre todo el personal, el personal del hospital está realmente comprometido con la seguridad, las camas están censadas cada una de las enfermeras que laboran en los diferentes turnos conocen a qué paciente atienden, cada una de las enfermeras no tiene a más de tres pacientes donde se identifica con nombre, edad, diagnóstico, una paciente como tal no solo tiene la vigilancia del hospital, si no de su personal de enfermería que le toca que es la que tiene que ponerle medicamentos, sueros e identifica directamente al familiar que está con esa persona”

La Fiscalía de Sonora ya realiza las investigaciones

La mujer identificada como Josefina “N” de 20 años de edad fue puesta a disposición del ministerio público, en tanto que la dirección de Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, entregó a la autoridad competente los videos de la cámaras de seguridad para realizar las investigaciones correspondientes.

La bebé se entregó sana y salva a los brazos de su madre.