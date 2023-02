Así puede obtener una beca en Conacyt para Posgrado 2023

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) abrió la convocatoria de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2023, en la que ofrece la posibilidad a estudiantes de nacionalidad mexicana o extranjera continuar con sus estudios a través de un estímulo económico.

La beca del Conacyt para Posgrado 2023 se encuentra dirigida a personas de nacionalidad mexicana o extranjera inscritas en instituciones de educación superior (IES) o Centros de Investigación (CI) ubicados en México, que cursen alguna disciplina de atención prioritaria, en las siguientes áreas:



Físico-matemáticas y ciencias de la tierra

Químico-biológicas, medicina y ciencias de la salud en programas con orientación en investigación

Artes y humanidades en programas con orientación en investigación

Ciencias sociales, biotecnología, ciencias agropecuarias e ingenierías en programas con orientación en investigación

Campos y disciplinas de atención prioritaria.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la beca Conacyt?

Las personas interesadas en postular deberán contar con la siguiente documentación y registro:



Clave Única de Registro de Población (CURP); en el caso de extranjeros, deberá estar vigente

Crear o actualizar el Curriculum vitae Único (CVU) en el portal de Conacyt

Enviar la solicitud de beca conforme a la Guía para la postulación de Becas Nacionales en la plataforma del Sistema de Becas MIIC.

La recepción de solicitudes del primer periodo inicia el 15 de febrero, a partir de la publicación de dicha convocatoria, y concluirá hasta el 14 abril de 2023, a las 23:59 horas, pero, no te preocupes, porque si aún no cuentas con la documentación necesaria para aplicar, se abrirá un segundo periodo del primero al 31 de agosto del presente año.

En caso de haber obtenido una beca o apoyo anterior por parte de Conacyt, deberá contar con la Carta de Reconocimiento o de No Adeudo previo al registro de la solicitud de apoyo en la presente convocatoria. Puedes guiarte por medio del siguiente material:

¿Cómo saber si fue seleccionado para la beca Concacyt?

El Conacyt dará a conocer los resultados a las y los beneficiarios de este apoyo a través del sistema de becas, así como al correo electrónico registrado por los aspirantes.

Las Bases de la Convocatoria y los Términos de Referencia pueden consultarse a través del siguiente vínculo: https://bit.ly/3YqLKSZ

Recuerda que en 2023 la selección de beneficiarios se llevará a cabo en dos periodos, es decir, los aspirantes podrán solicitar la beca con inicio de vigencia entre los

meses de enero y junio de 2023 en el primer periodo; y de agosto a noviembre de 2023 en el segundo periodo.

¿Cuánto te pagan en la beca Conacyt 2023?

De acuerdo con el Tabulador de Becas Nacionales 2023, el Conacyt ofrece:



Doctorado: 18 mil 922.20 pesos

Maestría: 14 mil 191.65 pesos

Especialidad: 12 mil 614.80 pesos

El primer pago de la beca para posgrado 2023 se realizará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la formalización e incluirá la retroactividad al mes que haya registrado en el proceso de postulación.

¡Tómalo en cuenta! La vigencia beca de posgrado estará sujeta a la duración de estudios que el programa que se haya registrado en el Sistema Nacional de Posgrados y no deberá rebasar la vigencia máxima establecida en el Reglamento de Becas.