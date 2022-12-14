AMLO envía a diputados iniciativa que busca sustituir al Conacyt

La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que transforma al Conacyt y lo convierte en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

La propuesta expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e innovación y derogar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt.

La iniciativa del Ejecutivo se turnó a las Comisiones de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados para dictamen y a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto para opinión.

¿Qué propone la iniciativa de AMLO sobre Conacyt?

La propuesta de AMLO sobre Conacyt prevé eliminar como integrante de la Junta de Gobierno al representante de la Anuies, a dos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y a los dos representantes del sector empresarial. Podrán participar como invitados, pero sin derecho a voto.

Además, incluye a todas las secretarias del gobierno en la Junta de Gobierno del nuevo organismo.

En su argumentación, AMLO destaca que su propuesta tiene como ejes principales introducir el derecho humano a la ciencia y líneas de acción en torno de los asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país, con una política pública con visión de Estado.

Además, señala el documento de la iniciativa de Conacyt que “se garantiza conforme a la disponibilidad presupuestaria el acceso universal a becas a los estudiantes de posgrado y maestría, doctora en ciencias y humanidades, entre otros aspectos.