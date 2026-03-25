¿Buscas apoyo para estudiar? La Beca PILARES 2026 abre registro para jóvenes de 15 años en adelante
Si estás buscando apoyo para continuar tus estudios, la Beca PILARES 2026 ya abrió su convocatoria en la Ciudad de México. Este programa ofrece un apoyo económico mensual a personas de 15 años en adelante que desean terminar la primaria, secundaria o estudiar el bachillerato en modalidades abiertas o en línea.
El registro es completamente gratuito y se realiza en línea. El apoyo consiste en mil pesos mensuales, lo que puede sumar hasta 10 mil pesos al año. Está dirigido principalmente a quienes viven en zonas con bajo índice de desarrollo social en la capital.
¿Quiénes pueden solicitar la Beca PILARES 2026?
La beca está dirigida a personas que actualmente estudian o buscan concluir su educación básica o media superior. Para participar, es necesario estar inscrito en programas del INEA o en bachilleratos públicos en línea, abiertos o a distancia.
También es importante cumplir con el requisito de edad mínima (15 años) y contar con documentos actualizados.
¿Cómo registrarte paso a paso a la Beca PILARES 2026?
El proceso inicia con el registro en la plataforma oficial de PILARES, donde se genera un número único de usuario. Después, deberás ingresar al sistema de la SECTEI para subir tus documentos.
Un punto clave es que todos los archivos deben estar en formato PDF, ser legibles y coincidir en datos personales. Si hay errores en tu nombre o documentos borrosos, tu solicitud puede ser rechazada.
Fechas importantes de registro
El sistema abre en distintos periodos durante el año, y cada uno tiene un cierre específico. Las fechas programadas son:
- Del 4 al 6 de febrero
- Del 5 al 7 de mayo
- Del 4 al 6 de agosto
- Del 3 al 5 de noviembre
La plataforma cierra a las 23:59 horas del último día, por lo que es importante no dejar el trámite al final.
Documentos que necesitas para la Beca PILARES 2026
Para completar tu registro, debes tener listos estos documentos en PDF:
- Identificación oficial vigente (INE, IFE o pasaporte)
- Comprobante de estudios actualizado
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- CURP
- Recomendaciones clave para no perder la beca
- Verifica que todos tus documentos sean legibles
- Asegúrate de que tu nombre coincida en todos los archivos
- No subas fotos ni capturas de pantalla
- Realiza solo un registro
- Imprime tu comprobante con folio al finalizar
Una vez publicados los resultados, los seleccionados deberán firmar una carta compromiso y asistir a asesorías en su centro PILARES más cercano.
La Beca PILARES 2026 representa una oportunidad para continuar los estudios con apoyo económico, siempre y cuando se complete correctamente el registro.