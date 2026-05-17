El calendario escolar del CCH para 2027 ha sido confirmado de manera oficial para los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos serán los puentes, vacaciones y la fecha exacta del regreso a clases.

Cada año, el cronograma académico contempla días de descanso y periodos vacacionales. Aquí puedes consultar cómo quedaron las fechas clave para organizar con tiempo tu agenda, planes y hasta próximo destino si deseas salir de viaje.

Vacaciones y suspensiones oficiales para alumnos del CCH

El calendario del ciclo escolar actual establece que el fin de clases de este año será el próximo 29 de mayo de 2026.

Habrá vacaciones académico-administrativas del 6 al 24 de julio de 2026 y el 10 de agosto de este año los estudiantes inician clases en el mismo ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo es el regreso a clases para alumnos del CCH?

El Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) aprobó el Calendario Escolar para el periodo 2026-2027.

Este año se aprobó una matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027, de 3 mil 600 alumnos por plantel, mil 800 para cada turno, lo que hace un total de 18 mil nuevos estudiantes.

Las autoridades escolares dieron a conocer que cada uno de los semestres, 2027- 1y 2027-2, contará con 16 semanas de actividades.

De acuerdo con el calendario aprobado, se definió el inicio de clases de la siguiente manera:



31 de agosto de 2026

Inicio de clases del semestre 2027-1 para los alumnos de primero, tercero y quinto



Inicio de clases del semestre 2027-1 para los alumnos de primero, tercero y quinto 8 de enero de 2027

Termina el semestre 2027-1 para los alumnos de primero, tercero y quinto



Termina el semestre 2027-1 para los alumnos de primero, tercero y quinto 25 de enero de 2027

Alumnos del semestre 2027-2 de segundo, cuarto y sexto iniciarán clases



Alumnos del semestre 2027-2 de segundo, cuarto y sexto iniciarán clases 21 de mayo de 2027

Es la fecha marcada para el término de actividades escolares

¿Cuándo serán las vacaciones del CCH en 2027?

Del 22 de marzo de 2027 al 2 de abril del siguiente año se contemplan vacaciones y el 25 de mayo de 2027 finalizan las clases.

Puentes que tendrá el CCH durante 2027

No habrá clases el 1 de enero de 2027. Aunado a ello, habrá un puente debido a que el 1 de febrero de 2027 está marcado como día festivo y el lunes 15 de marzo de 2027 también.

