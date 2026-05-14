¡Feliz Día del Maestro 2026! 20 frases emotivas para dedicar a los profesores el 15 de mayo

Llega mayo y con él, una de las festividades que más nos mueven el corazón: el Día del Maestro. Es ese momento del año para recordar a quien nos enseñó a leer, al que nos hizo sufrir con las integrales o a esa figura que nos dio el mejor consejo de vida en el pasillo de la escuela.

Frases para felicitar en el Día del Maestro

Si quieres enviarle un detalle a ese profesor que te marcó, olvida los mensajes genéricos. Aquí te dejamos unas opciones que se sienten humanas:

"A quien me enseñó que las preguntas son más importantes que las respuestas: ¡Feliz día, Profe!" "Gracias por la paciencia infinita y por creer en mi potencial cuando ni yo mismo lo hacía." "Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona; gracias por la marca tan bonita que dejó en la mía." "Para el mundo eres un profesor, pero para tus alumnos eres un héroe. ¡Felicidades!" "Un gran maestro no solo enseña, también inspira a sus alumnos a descubrir que son capaces de lograr lo imposible." "Gracias por ser la luz que guía mis pasos en el camino del conocimiento y por nunca soltar mi mano." "A los maestros que enseñan con el corazón, gracias por recordarnos que aprender es el acto más noble de libertad." "Usted no solo me dio lecciones de libros, me dio lecciones de vida que atesoro cada día." "Ser maestro es plantar semillas de esperanza que florecerán por el resto de la eternidad." "Gracias por ver en mí un talento que ni yo mismo sabía que tenía; su confianza fue mi motor." "Aquel que educa con amor, escribe una historia de éxito en el alma de cada uno de sus estudiantes." "Usted es de esos maestros que no se olvidan, de los que se quedan grabados en la memoria por su bondad y entrega." "Gracias por hacer de cada clase una aventura y de cada error una oportunidad para crecer." "Un profesor como usted es el arquitecto de los sueños de quienes seremos el futuro de este país." "Gracias por su paciencia infinita; sé que no siempre fui un alumno fácil, pero usted nunca se rindió conmigo." "La educación es el regalo más grande que alguien puede recibir, y usted me lo entregó con toda su pasión." "Gracias por enseñarme a pensar por mí mismo y por darme las alas necesarias para volar alto." "No hay palabras suficientes para agradecer la dedicación que pone en cada minuto frente al grupo." "Usted me enseñó que un maestro es aquel que se hace progresivamente innecesario, pero eternamente inolvidable." "Gracias por ser ese refugio de sabiduría y por enseñarme que el respeto y la educación pueden cambiar el mundo."

Ser maestro en México no es tarea fácil, pero es, sin duda, la profesión que construye todas las demás. ¡A celebrar a los docentes!

¿Por qué el Día del Maestro se festeja el 15 de mayo?

La fecha no es coincidencia ni fue elegida al azar. El origen es una mezcla de fe y milicia. En 1917, dos diputados enviaron una propuesta al entonces presidente Venustiano Carranza para instituir un día que honrara a los educadores.

La fecha elegida fue el 15 de mayo por dos grandes razones. Primero, porque coincidía con la fiesta de San Juan Bautista de La Salle, un personaje clave en la historia de la pedagogía moderna que dedicó su vida a educar a hijos de artesanos y niños pobres. Segundo, porque en esa misma fecha, pero de 1867, el ejército mexicano lograba la toma de Querétaro, un evento histórico que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano. Así, entre la educación y la libertad, nació nuestra tradición.

¿Hay puente en México por el 15 de mayo?

Si eres estudiante o padre de familia, esta es la pregunta que realmente te quita el sueño. Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 15 de mayo está marcado como suspensión de labores docentes.

Sin embargo, para este 2026, al caer en viernes, el festejo se convierte oficialmente en el último puente largo del mes. Así que, efectivamente, las clases se detienen para que los profes disfruten su día y los alumnos tengan un respiro antes de los exámenes finales.

