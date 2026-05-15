Adiós al síndrome de ovario poliquístico: la ciencia lo redefine como síndrome ovárico metabólico poliendocrino

Durante décadas, el síndrome de ovario poliquístico (SOP) ha sido uno de los trastornos endocrinos más frecuentes en mujeres y, al mismo tiempo, uno de los más complejos de diagnosticar y tratar. Sin embargo, la medicina está a punto de dar un giro importante en la forma de entenderlo: un consenso internacional ha acordado que, a partir de 2026, pasará a denominarse síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP).

El cambio fue publicado en la revista The Lancet tras un proceso global de consulta que reunió a especialistas en endocrinología, ginecología, salud metabólica, organizaciones médicas y pacientes de distintos países.

¿Por qué cambia de nombre el síndrome de ovario poliquístico?

Más que una actualización terminológica, se trata de un intento por corregir una visión limitada que durante años redujo este padecimiento a un problema exclusivamente ovárico.

La evidencia científica actual muestra que no se trata de un trastorno aislado, sino de una condición multisistémica.

Aunque el nombre anterior hacía referencia a “ovarios poliquísticos”, los estudios de imagen revelan que esas estructuras no son quistes patológicos, sino folículos en desarrollo.

A partir de 2026, el síndrome de ovario poliquístico será renombrado como síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ya que se trata de un trastorno multisistémico. La información completa está en @unamglobal > https://t.co/4sCyJsgtEs pic.twitter.com/2EARsJRFKV — UNAM (@UNAM_MX) May 15, 2026

Además, no todas las pacientes presentan esta característica, lo que ha contribuido a confusiones diagnósticas y a retrasos en la atención.

El nuevo término busca reflejar con mayor precisión su complejidad. “Poliendocrino” reconoce la participación de múltiples sistemas hormonales; “metabólico” subraya su vínculo con la resistencia a la insulina y el riesgo cardiometabólico; y “ovárico” mantiene la referencia a la disfunción reproductiva, pero sin convertirla en el único eje de la enfermedad.

Uno de los objetivos centrales del cambio es mejorar la forma en que se diagnostica y se atiende. En muchos casos, los síntomas aparecen de manera dispersa y son tratados por separado, sin una evaluación integral que conecte los aspectos endocrinos, metabólicos y reproductivos. Esta fragmentación puede retrasar el diagnóstico o conducir a tratamientos incompletos.

La resistencia a la insulina se ha consolidado como un elemento clave para comprender el síndrome. Su interacción con la producción de andrógenos y la función ovárica ayuda a explicar la diversidad de síntomas y refuerza la necesidad de un abordaje multidisciplinario que vaya más allá de la ginecología.