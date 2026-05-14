El horno mexicano: Estados que registrarán calor extremo este viernes

¡A cargar con paraguas y bloqueador! El calor volvió a tomar las calles de México. En varios estados, los termómetros alcanzarán temperaturas extremas que podrían superar los 40 grados, provocando un ambiente sofocante, riesgos para la salud y afectaciones en actividades diarias. Consulta que estados se verán afectados por el caloron.

Estados afectados por las altas temperaturas este viernes 14 de mayo

Las autoridades meteorológicas informaron que la circulación anticiclónica seguirá inhibiendo la formación de nubosidad significativa en varias regiones, manteniendo condiciones de calor extremo en el noroeste, occidente y sur del territorio durante el viernes 15 de mayo.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé que la intensidad del calor se concentre principalmente en las siguientes entidades:



Calor extremo (Superiores a 45 °C): Sonora y Sinaloa, principalmente en sus zonas sur y norte.

(Superiores a 45 °C): Sonora y Sinaloa, principalmente en sus zonas sur y norte. Temperaturas muy elevadas (40 a 45 °C): Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (occidente), Nayarit, Michoacán y Guerrero.

(40 a 45 °C): Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (occidente), Nayarit, Michoacán y Guerrero. Ambiente caluroso (35 a 40 °C): Jalisco, Colima, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y Chiapas.

⚠️☀️🥵🥴 Continuará la #OndaDeCalor en los siguientes estados de la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/mCEgZ7GXb9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 14, 2026

¿Cómo será el clima en la CDMX?

Para el centro del país, aunque la onda de calor se mantiene, la entrada de humedad podría generar un ligero alivio con lluvias aisladas por la tarde. No obstante, las temperaturas máximas para este viernes 15 de mayo siguen siendo altas.



Toluca, Edomex: Ambiente templado a caluroso con máximas de 23 a 25 °C.

Por su parte la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, activaron la alerta amarilla en siete alcaldías de la Ciudad de México por temperaturas que pasaran los 30 °C.



Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Tormentas y calor; así evolucionarán la temporada de lluvias en CDMX

Aunque las lluvias ya comenzaron en distintos puntos de la Ciudad de México ( CDMX ), la temporada apenas inicia y se espera que las tormentas se intensifiquen durante los próximos meses.

La temporada de lluvias en la capital se extenderá durante los próximos meses y se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir gradualmente hacia el otoño.

Aunque las tormentas más intensas suelen registrarse entre junio y septiembre, el periodo lluvioso normalmente concluye entre finales de octubre y noviembre, cuando el clima empieza a estabilizarse en la capital.