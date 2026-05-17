Clima en México: lista de estados con altas temperaturas y lluvias fuertes

El clima en México presentará condiciones contrastantes este 17 de mayo, debido a la presencia de una circulación anticiclónica que mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del país, mientras que en otras regiones se esperan lluvias y chubascos de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico, varios estados del norte, centro y sureste registrarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento fuertes en zonas del norte del territorio nacional.

Lista de estados donde va a llover el domingo 17 de mayo

Va a llover en varias regiones de México porque la atmósfera estará inestable debido a la interacción de distintos sistemas meteorológicos al mismo tiempo.

Por un lado, en el norte del país se presenta una línea seca, que es una zona donde chocan masas de aire cálido y seco con aire más húmedo. Esto favorece la formación de nubes.



Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (noroeste)

Puebla (este y sureste)

Veracruz (centro)

Oaxaca (norte)

San Luis Potosí (centro y sur)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noroeste, sur y sureste)

Tlaxcala

Estado de México (norte y este)

Ciudad de México (norte y este)

Chiapas (sur)

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Morelos

Baja California

Durango

Zacatecas

Colima

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

⚠️⛈️☔️ ¡Toma tus precauciones!

A partir de mañana y hasta el martes, se prevé un incremento en las #Lluvias en estados del noreste, oriente, sur, sureste y centro de #México, incluido el #ValleDeMéxico. Permanece atento a los avisos que emita el #SMNmx, en sus redes sociales ⬇️ pic.twitter.com/YSMeQHy68j — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 16, 2026

Estados con altas temperaturas para el domingo

Se suma la persistencia de una onda de calor, que es un periodo prolongado de temperaturas por encima de lo normal, reforzado por la falta de sistemas que enfríen o disipen el aire caliente. Por eso, mientras en algunas zonas hay tormentas, en otras predomina el calor intenso y constante.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

: Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

CDMX bajo amenaza de fuertes lluvias: prevén cuatro días de tormentas y granizo

Bajo un aviso especial, autoridades capitalinas advirtieron sobre la llegada de un temporal de lluvias que impactará a la CDMX durante cuatro días consecutivos.



Periodo: del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo

del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo Horarios: por la tarde y noche (cuando se prevén las lluvias más intensas)