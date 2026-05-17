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Clima en México: lista de estados con altas temperaturas y lluvias fuertes

¿Cuál es el clima? México enfrenta calor extremo y lluvias fuertes: varios estados tendrán altas temperaturas, tormentas eléctricas y granizo.

Pronóstico del clima en México: calor extremo, lluvias intensas y granizo en varios estados 17 de mayo 2026
Pronóstico del clima en México: calor extremo, lluvias intensas y granizo en varios estados 17 de mayo 2026|Azteca Noticias

Escrito por: Alejandra Gómez

El clima en México presentará condiciones contrastantes este 17 de mayo, debido a la presencia de una circulación anticiclónica que mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del país, mientras que en otras regiones se esperan lluvias y chubascos de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico, varios estados del norte, centro y sureste registrarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento fuertes en zonas del norte del territorio nacional.

Lista de estados donde va a llover el domingo 17 de mayo

Va a llover en varias regiones de México porque la atmósfera estará inestable debido a la interacción de distintos sistemas meteorológicos al mismo tiempo.

Por un lado, en el norte del país se presenta una línea seca, que es una zona donde chocan masas de aire cálido y seco con aire más húmedo. Esto favorece la formación de nubes.

  • Nuevo León (centro y este)
  • Tamaulipas (noroeste)
  • Puebla (este y sureste)
  • Veracruz (centro)
  • Oaxaca (norte)
  • San Luis Potosí (centro y sur)
  • Querétaro (norte)
  • Hidalgo (noroeste, sur y sureste)
  • Tlaxcala
  • Estado de México (norte y este)
  • Ciudad de México (norte y este)
  • Chiapas (sur)
  • Coahuila
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Baja California
  • Durango
  • Zacatecas
  • Colima
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Estados con altas temperaturas para el domingo

Se suma la persistencia de una onda de calor, que es un periodo prolongado de temperaturas por encima de lo normal, reforzado por la falta de sistemas que enfríen o disipen el aire caliente. Por eso, mientras en algunas zonas hay tormentas, en otras predomina el calor intenso y constante.

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

CDMX bajo amenaza de fuertes lluvias: prevén cuatro días de tormentas y granizo

Bajo un aviso especial, autoridades capitalinas advirtieron sobre la llegada de un temporal de lluvias que impactará a la CDMX durante cuatro días consecutivos.

  • Periodo: del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo
  • Horarios: por la tarde y noche (cuando se prevén las lluvias más intensas)

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