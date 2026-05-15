Xochimilco 2.0: Así funcionan los “booms” de cabello que absorben contaminantes bajo las trajineras

¿Alguna vez te preguntaste qué pasa con el cabello que se queda en el piso después de un corte? En la Ciudad de México, ese "desperdicio" está a punto de convertirse en el salvavidas de uno de los animales más icónicos y queridos del país: los ajolotes. A través de un proyecto que parece sacado de la ciencia ficción, pero que es pura ciencia y voluntad, el cabello humano está limpiando los canales de Xochimilco.

El "súper poder" de tu melena

Aunque no lo parezca, nuestro cabello es una herramienta de ingeniería natural impresionante. Gracias a su estructura, tiene propiedades lipofílicas, lo que significa que "ama" la grasa. Un solo filtro de cabello puede absorber hasta cinco veces su peso en aceites, grasas, hidrocarburos y hasta metales pesados que hoy asfixian el agua de la zona chinampera.

Esta iniciativa, impulsada por colectivos como la Comunidad Independiente de Manejo Ambiental (CIMA), transforma el pelo recolectado en barberías y estéticas en dispositivos de limpieza. Cada filtro se coloca estratégicamente en las orillas de los canales o incluso sujetos a las trajineras, aprovechando su movimiento para filtrar el agua mientras los turistas pasean.

¿Te imaginas que el simple hecho de dar un paseo en trajinera ayudara a salvar los canales de Xochimilco? Pues deja de imaginarlo, porque ya es una realidad experimental. En una alianza fascinante con la organización Matter of Trust, se están llevando a cabo las primeras pruebas para convertir a las embarcaciones más famosas de México en verdaderas aspiradoras de contaminantes.

"Booms" bajo el agua: Ciencia pura en tu recorrido

La idea es tan sencilla como brillante: instalar dispositivos llamados "booms" debajo de las trajineras. Estos dispositivos están rellenos de cabello humano, un material que tiene la capacidad natural de absorber aceites y grasas.

Mientras tú disfrutas del paisaje y el mariachi, el "boom" trabaja en silencio debajo de la madera, atrapando todo lo que ensucia el hogar del ajolote.

Sin embargo, como todo gran cambio, esto requiere de pruebas precisas. El equipo detrás de este proyecto está monitoreando detalles clave: ¿Cuánta suciedad pueden absorber realmente? ¿En cuánto tiempo se llenan por completo para ser cambiados?

El reto de la navegación

No todo es tan fácil como amarrar un filtro y listo. Uno de los descubrimientos más interesantes de estos primeros experimentos es que los "booms" son bastante pesados.

Al estar cargados de contaminantes y agua, su peso puede alterar la dirección y la maniobrabilidad de la trajinera. Es un rompecabezas de ingeniería náutica y ambiental que los expertos están resolviendo paso a paso para que la experiencia del turista sea perfecta y el impacto ambiental sea máximo.

Una invitación a ser parte del cambio

Este proyecto apenas está dando sus "primeros pininos", pero la visión es enorme: imagínate que todas las trajineras que recorren Xochimilco tuvieran instalados estos dispositivos. La capacidad de limpieza de los canales sería masiva y constante.

Si quieres vivir esta experiencia de cerca y subirte a la trajinera que limpia el agua mientras navegas, el colectivo está invitando a la gente a mandarles un mensaje y darse una vuelta por la zona.

Es una oportunidad única para ver cómo el cabello que dejas en la peluquería se convierte en la última línea de defensa de nuestra naturaleza. ¡Xochimilco se está transformando y tu próxima visita podría ser parte de la solución!

