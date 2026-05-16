Onda de calor no cede: altas temperaturas y tormentas eléctricas marcaran el clima en México

La onda de calor continuará afectando a gran parte de México, impulsada por una circulación anticiclónica que mantendrá temperaturas elevadas en diversas regiones del país. Al mismo tiempo, la interacción de un canal de baja presión con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocará lluvias fuertes, configurando un panorama de clima extremo hoy 16 de mayo.

¿Dónde va a llover el fin de semana?

¡Que no se te olvide el paraguas! Un canal de baja presión en el interior del territorio mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las siguientes entidades:



Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Michoacán (norte, noreste y oeste), Guanajuato (este), Querétaro, Hidalgo (oeste), Morelos (noroeste), Puebla (centro, sur y este) y Chiapas (centro y sur).

Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Michoacán (norte, noreste y oeste), Guanajuato (este), Querétaro, Hidalgo (oeste), Morelos (noroeste), Puebla (centro, sur y este) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos: Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Zacatecas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Toma en cuenta que hoy inició la #TemporadaDeLluviasYCiclonesTropicales en el #Pacífico nororiental. El #SMNmx te mantendrá informado oportunamente a través de nuestros #Avisos en la página web y las redes sociales ⬇️ pic.twitter.com/s3KNEGu7WX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 15, 2026

Lista de estados afectados por la onda de calor

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León (sur), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y sur), Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Nuevo León (sur), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y sur), Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste).

Clima en la CDMX y Edomex para el fin de semana

El Valle de México tendrá un inicio de día con ambiente fresco. Conforme avance la jornada, el clima se tornará cálido con incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias con chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

En la capital se prevén temperaturas de entre 12 y 14 °C como mínima y de 28 a 30 °C como máxima, mientras que en Toluca oscilarán entre los 6 y 8 °C por la mañana y de 24 a 26 °C durante la tarde.