¿Feliz Día del Maestro?: Apenas 94 pesos para capacitarse todo el año; el abandono de profesores en México

El futuro educativo en el país enfrenta un panorama sombrío donde el atraso en el aprendizaje podría agudizarse durante los tiempos venideros. Esta situación no es fortuita, sino que responde a una serie de determinaciones institucionales, como las modificaciones en la organización de los calendarios, sumadas a una carencia estructural de soporte para quienes están frente al aula: los maestros.

A pesar de que una parte del gremio busca activamente adquirir herramientas tecnológicas o saberes frescos para mejorar su desempeño, el respaldo financiero que reciben es casi simbólico.

Migajas para el conocimiento: La realidad de los 94 pesos

La inversión pública destinada a la preparación de los educadores es mínima cuando se desglosa por individuo. Actualmente, el presupuesto global asciende a 280 millones de pesos, una cantidad que debe cubrir a la totalidad de la plantilla docente del país.

Si estos recursos se repartieran de manera proporcional entre cada trabajador de la educación, el resultado es alarmante. Según los análisis de especialistas en monitoreo de indicadores educativos, esto significa que cada profesor cuenta con menos de 100 pesos para su formación anual. Específicamente, la cifra se queda en tan solo 94 pesos para costear un año completo de profesionalización.

La labor docente: entre la precariedad y el olvido



Los profesores enfrentan una realidad alarmante: salarios bajos y un sistema que rechaza a 6 de cada 10 aspirantes con plazas preferenciales. Casos como el de Pedro, con dos licenciaturas y rechazado cuatro veces, o maestros… pic.twitter.com/WImXmCosk3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

El muro de la SEP: Cursos que no sirven o no se pueden tomar

Aunque la Secretaría de Educación Pública cuenta con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, conocido como PRODEP, esta opción parece no estar cumpliendo su cometido principal.

Los propios trabajadores del sector han manifestado que la oferta académica de dicho programa no se ajusta a los requerimientos reales que exigen sus estudiantes en la práctica diaria. Además de la falta de pertinencia de los contenidos, los interesados enfrentan obstáculos logísticos, pues los tiempos destinados a estas capacitaciones suelen cruzarse con sus jornadas laborales, impidiendo su asistencia.

Capacitación privada: Un lujo imposible

Ante la ineficacia del sistema público, el magisterio se ve forzado a recurrir al sector privado para no quedarse atrás, aunque esto represente un sacrificio económico significativo.

Mientras que el Estado aporta menos de dos dígitos para este fin, un curso externo de bajo costo se cotiza en 4 mil pesos, y las opciones más avanzadas pueden alcanzar montos de hasta 10 mil pesos.

Maestro relata cómo fue atacado por un alumno en Tabasco



Daniel García, maestro de artes visuales en una secundaria de Huimanguillo, #Tabasco, narró en entrevista cómo un alumno de segundo grado lo atacó con un cuchillo mientras daba clases.



El docente explicó que el menor… pic.twitter.com/tiEBLuOivX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

Este gasto resulta desproporcionado si se toma en cuenta la realidad financiera del gremio. De acuerdo con las cifras de datos abiertos de la Secretaría de Economía, el ingreso mensual promedio de un docente en territorio nacional es de 7,140 pesos.

Esto significa que un solo curso de actualización podría consumir más de la mitad, o incluso la totalidad, de su percepción mensual, dejando en evidencia la vulnerabilidad de quienes sostienen el sistema educativo.

