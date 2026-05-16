El Niño llegaría antes de lo esperado: revelan posible fecha en que impactaría y sus posibles efectos

No sueltes el paraguas. El fenómeno de El Niño podría comenzar a desarrollarse antes de lo previsto en el océano Pacífico, y de acuerdo con la NOAA, existe una probabilidad de dos de cada tres de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte.

¿Cuándo va a llegar El Niño?

El Niño vuelve a colocarse en el centro de la vigilancia climática mundial tras una actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA .

De acuerdo con CNN, hay una probabilidad de dos de cada tres de que este evento alcance una intensidad fuerte o muy fuerte, mientras que la posibilidad de un “Súper” El Niño entre noviembre y enero ha aumentado a aproximadamente una de cada tres.

¿Habías escuchado hablar del “Niño Godzilla”? ⁣

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Es un fenómeno climático que los científicos de la @UNAM_MX ya tienen bajo la mira.⁣

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Se trata de un "Súper El Niño", un calentamiento inusual y extremo de las aguas del Océano Pacífico que tiene el potencial de alterar… pic.twitter.com/xquhC9A7TD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

De confirmarse un evento fuerte o “Súper” El Niño, podría tratarse del más intenso desde 2015-2016, con potencial para influir incluso en que 2026 o 2027 se conviertan en los años más cálidos registrados en la historia del planeta.

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¿Qué es El Niño y cómo afecta al clima?

Este ciclo climático natural ocurre cuando el océano Pacífico tropical se calienta por encima de lo normal, alterando los patrones de viento y generando efectos en cadena en el clima global.

Sus consecuencias pueden incluir desde sequías y olas de calor hasta lluvias torrenciales e inundaciones, además de influir en la temporada de huracanes del Atlántico y en el aumento de las temperaturas globales.

Get ready to hear a lot more about El Niño during the next several months — and maybe even longer — as the infamous climate cycle returns again, developing and intensifying in the Pacific Ocean near the equator. https://t.co/PhUokTNP4z pic.twitter.com/YQIwKbDnqX — CNN (@CNN) April 7, 2026

¿De qué manera afecta El Niño y La Niña al clima?

El Niño y La Niña son ciclos climáticos del océano Pacífico tropical que alteran de forma importante el clima en todo el mundo.

