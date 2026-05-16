El Niño llegaría antes de lo esperado: revelan posible fecha en que impactaría y sus posibles efectos
El fenómeno de El Niño podría adelantarse en 2026; expertos ya revelan la fecha probable de inicio y advierten efectos como calor extremo, lluvias intensas y sequías.
No sueltes el paraguas. El fenómeno de El Niño podría comenzar a desarrollarse antes de lo previsto en el océano Pacífico, y de acuerdo con la NOAA, existe una probabilidad de dos de cada tres de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte.
¿Cuándo va a llegar El Niño?
El Niño vuelve a colocarse en el centro de la vigilancia climática mundial tras una actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA .
De acuerdo con CNN, hay una probabilidad de dos de cada tres de que este evento alcance una intensidad fuerte o muy fuerte, mientras que la posibilidad de un “Súper” El Niño entre noviembre y enero ha aumentado a aproximadamente una de cada tres.
¿Habías escuchado hablar del “Niño Godzilla”? — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026
Es un fenómeno climático que los científicos de la @UNAM_MX ya tienen bajo la mira.
Se trata de un "Súper El Niño", un calentamiento inusual y extremo de las aguas del Océano Pacífico que tiene el potencial de alterar… pic.twitter.com/xquhC9A7TD
De confirmarse un evento fuerte o “Súper” El Niño, podría tratarse del más intenso desde 2015-2016, con potencial para influir incluso en que 2026 o 2027 se conviertan en los años más cálidos registrados en la historia del planeta.
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¿Qué es El Niño y cómo afecta al clima?
Este ciclo climático natural ocurre cuando el océano Pacífico tropical se calienta por encima de lo normal, alterando los patrones de viento y generando efectos en cadena en el clima global.
Sus consecuencias pueden incluir desde sequías y olas de calor hasta lluvias torrenciales e inundaciones, además de influir en la temporada de huracanes del Atlántico y en el aumento de las temperaturas globales.
Get ready to hear a lot more about El Niño during the next several months — and maybe even longer — as the infamous climate cycle returns again, developing and intensifying in the Pacific Ocean near the equator. https://t.co/PhUokTNP4z pic.twitter.com/YQIwKbDnqX— CNN (@CNN) April 7, 2026
¿De qué manera afecta El Niño y La Niña al clima?
El Niño y La Niña son ciclos climáticos del océano Pacífico tropical que alteran de forma importante el clima en todo el mundo.
- Cambios en temperatura y lluvias: El Niño se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que desplaza las zonas de lluvia hacia esa región. Esto puede provocar inundaciones en algunas zonas y sequías en otras. En contraste, La Niña genera condiciones más frías que suelen intensificar patrones opuestos.
- Alteración de los vientos: durante El Niño, los vientos alisios se debilitan o incluso cambian de dirección. Este ajuste en la atmósfera desencadena efectos en cadena que modifican el clima global, como si fueran “fichas de dominó”.
- Eventos extremos más frecuentes o intensos: estos fenómenos están vinculados con olas de calor, tormentas invernales, huracanes, lluvias intensas e incendios forestales, dependiendo de la región.
- Impactos globales: sus efectos pueden sentirse en distintas partes del mundo, por ejemplo, con tormentas más fuertes en la costa oeste de Estados Unidos o cambios drásticos en África. Además, pueden causar pérdidas económicas millonarias.
- Consecuencias en la vida diaria: también influyen en aspectos como la producción agrícola, la propagación de enfermedades, las pesquerías y los ecosistemas marinos (como el blanqueamiento de corales).