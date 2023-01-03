Benedicto XVI tendrá un funeral similar al de un papa en ejercicio

Decenas de miles de personas rindieron homenaje al papa emérito Benedicto XVI el martes, en el segundo día en que su cuerpo es velado en la Basílica de San Pedro, y el Vaticano anunció que su funeral será similar al de los pontífices romanos en ejercicio, incluyendo el entierro con tres ataúdes.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, que como Benedicto ha abogado por preservar las raíces cristianas de Europa, estuvo entre las 70.000 personas que presentaron sus respetos el martes, que se suman a las 65.000 del lunes.

Loredana Corrao, residente en Roma, dijo ser una gran admiradora del papa emérito, que fue una figura destacada como académico y un héroe para los conservadores, pero también un líder controvertido que no toleraba la disidencia teológica.

Ha sido un homenaje digno. Fue muy emotivo y conmovedor. Yo también vine ayer, pero tenía cosas que decirle y también he venido hoy. Estoy segura de que una parte importante de la historia de la Iglesia se ha cerrado y ahora tenemos que seguir adelante sin él.

La muerte el sábado de Benedicto, que en 2013 se convirtió en el primer pontífice en 600 años en renunciar en lugar de mantenerse como líder de los católicos de por vida, podría hacer cualquier decisión de renunciar más fácil para Francisco y la Iglesia, que a veces tuvo dificultades por tener "dos papas".

Francisco presidirá el funeral de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro el jueves ante una multitud que, según la policía vaticana, se contará por decenas de miles.

Funeral Benedicto XVI

Dado que Benedicto ya no era pontífice reinante cuando falleció, las delegaciones oficiales se han limitado a las de Italia y su Alemania natal.

Se espera que asistan a título privado los presidentes de Polonia y Hungría y los monarcas de España y Bélgica.

Benedicto XVI ha permanecido en el palacio sin ningún tipo de ornamento papal, como el báculo, un bastón de plata con un crucifijo, o el palio, una banda de lana que llevan al cuello los papas y los obispos archidiocesanos para significar su papel de pastores de sus rebaños. Los papas son también obispos de Roma.

La decisión de no llevarlos durante el velatorio público parece haber sido tomada para subrayar que ya no era papa cuando murió.

La liturgia de la misa funeral del jueves se basará principalmente en la de un papa reinante, con algunas modificaciones menores, en particular en las oraciones, dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

En el féretro de Benedicto XVI se colocarán palios, monedas y medallas acuñadas durante sus ocho años como Papa y un tubo de plomo sellado con un acta escrita en latín en la que se describe su pontificado, todo ello habitual en los funerales de los papas.

Como es tradicional para los papas, el cuerpo de Benedicto será colocado en un ataúd de ciprés que será sacado de la Basílica de San Pedro y llevado a la plaza para el funeral.

Posteriormente, como también es tradicional, el ataúd será colocado en otro de zinc y luego ambos en uno de madera.

