Bicicleta gana terreno como medio de transporte en CDMX

La movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y en el mundo están cambiando, ya que la bicicleta se coloca como una alternativa de medio de transporte en los últimos años.

Cifras de las encuestas origen-destino indican que en la CDMX el uso de la bicicleta aumentó como medio de transporte, incluso se duplicó de 2007 a 2017.

Debido a la pandemia, el uso de la bicicleta creció de forma exponencial: negocios dedicados a este medio de transporte reportaron que sus ventas se duplicaron, a pesar del desabasto de insumos que ocurrió en todo el mundo.

“Creció definitivamente el mundo del ciclismo, todos aquellos nuevos ciclistas, a partir de la pandemia, yo te podría decir que el 80, 90% se va a quedar”, opinó David Jiménez, encargado de una tienda de bicicletas.

CDMX, la tercera ciudad de Latinoamérica que usa bicicleta

Nuevos usuarios de la bicicleta comentan que su uso como medio de transporte no solo contribuye a la comunidad, sino también tiene beneficios para la salud.

“Al paso del tiempo pues he agarrado condición física, hay una vida muy sana a través de lo que es el ciclismo, conoces mucha gente, y a través del ciclismo le vas ayudando a muchas personas”, comentó Miguel González, quien es ciclista y habla sobre los beneficios de usarla.

De acuerdo con el Banco Internacional de Desarrollo, la CDMX se coloca en tercer lugar con las ciudades de Latinoamérica con más viajes en bicicleta al día, al tener cerca de 434 mil.

Después de Bogotá, que lidera la lista con 611 mil y Santiago de Chile que tiene más de 510 mil.

“Ahorita tenemos alrededor del 3% de los viajes, que se hacen en bicicleta”, comentó Bernardo Baranda, especialista en movilidad urbana.

Otra movilidad el posible: celebramos el #DiaMundialDeLaBicicleta reflexionando sobre cómo convertir esta alternativa en una solución a los desafíos urbanos de nuestra región. Accede gratuitamente a nuestras guías para impulsar el uso de la bicicleta: https://t.co/P5D51hPc39 pic.twitter.com/nG9S4qZcpX — Banco Interamericano de Desarrollo (@el_BID) June 3, 2019

Otro de los beneficios de la bicicleta es que la rapidez en traslados en este medio de transporte es de hasta ocho kilómetros, de acuerdo con expertos.

“Es mucho más rápido bajar en una bici cuando hay tránsito, y aparte es divertido. Yo lo uso como medio de transporte, me vengo al trabajo en bici, me voy a mi casa en bicicleta, luego me bajo al centro de la ciudad en bici…", expresó el ciclista Marco González.

La CDMX encabeza el listado de infraestructura para la bicicleta al tener 332 kilómetros de ciclovía, después le sigue la ciudad de Guadalajara con 303; León con 188, Morelia con 77 y Zapopán con 67 kilómetros.

Reglas básicas para el ciclismo urbano

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, estas son algunas reglas que toda persona que usa la bicicleta debe seguir.



Obedece todas las señales y semáforos.

Nunca viajes en dirección contraria al tráfico.

Viaja en el arroyo vehicular, nunca sobre la acera.

Monta en línea recta a un mínimo de 91 centímetros de los autos estacionados.

Usa señales con las manos para indicarles a los conductores hacia dónde quieres ir.

Usa casco.

Usa luces durante la noche y cuando la visibilidad sea baja; lleva prendas de vestir reflejantes.

En un sendero lejos de la calle, obedece todos los avisos y cruza las intersecciones con precaución.