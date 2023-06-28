¡Otro desliz de Biden! Asegura que Putin está perdiendo la guerra… en Irak

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, cometió un nuevo desliz cuando aseguró que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, estaba perdiendo la guerra en Irak, cuando el verdadero conflicto ocurre en Ucrania.

Un grupo de periodistas cuestionaron al mandatario norteamericano sobre si Putin estaba debilitado, luego del intento de golpe de estado ocurrido el fin de semana por el líder del grupo mercenario Wagner, principal aliado de Moscú en la guerra.

"Es difícil de decir realmente. Pero está perdiendo claramente la guerra en Irak. Está perdiendo la guerra en casa y se ha convertido en una especie de paria en todo el mundo. Y no es sólo la OTAN, no es sólo la Unión Europea. Es Japón, son 40 naciones”, respondió el demócrata antes de dejar la Casa Blanca rumbo a Chicago.

Este tipo de errores se han vuelto comunes en el mandatario de 80 años de edad; tan solo unas horas antes cometió un desliz similar cuando confundió a India con China durante una campaña de recaudación de fondos.

"Probablemente hayan visto a mi nuevo mejor amigo, el primer ministro de un pequeño país que ahora es el más grande del mundo, China; quiero decir, perdón, India. India no está buscando una alianza permanente, pero está buscando algún tipo de protección en la región”, comentó Biden.

|Reuters

La salud de Biden preocupa a los estadounidenses

De acuerdo con sondeos de opinión, la salud y edad de Biden preocupa a los estadounidenses, ya que los errores, confusiones y caídas del mandatario se han vuelto una constante.

Cerca del 73 por ciento de los encuestados en un sondeo de Reuters/Ipsos del 21 al 24 de abril dijeron que preferían a Biden demasiado mayor para trabajar en el gobierno. Una mayoría -el 63 por ciento- de los demócratas estaba de acuerdo con esa sustentada.

No obstante, el médico de Biden lo declaró sano y "apto para el servicio" en febrero tras un examen físico. Además, el actual presidente comenzó campaña para reelegirse en las elecciones rumbo a la Casa Blanca del próximo año.

Con información de Reuters