‘Horas bajo fuego': Así controlaron la gran explosión de una pipa en plena autopista de Michigan, EU (VIDEOS)

La impactante explosión de una pipa en Michigan sacudió la mañana de este sábado a los habitantes de Grand Rapids, luego de que un choque de tráiler en Michigan derivara en un incendio masivo que consumió miles de litros de combustible y obligó al cierre total de la concurrida autopista US-131.

Según los reportes de las autoridades de Estados Unidos, el siniestro ocurrió poco después de las 8:00 horas (tiempo local) en los carriles en dirección sur de la US-131, justo al sur del paso elevado de la interestatal I-196.

WATCH: Massive fire erupts after tanker explosion in Grand Rapids, Michigan early morning, shutting down both directions of US-131 as crews respond. pic.twitter.com/9XcCmx1SjM — Resist Wire (@ResistWire) April 4, 2026

Lo que inicialmente se reportó como un accidente vial en la ciudad de Grand Rapids, escaló de inmediato cuando las intensas llamas y una densa columna de humo negro se apoderaron de la carretera.

¿Cómo ocurrió el accidente en Grand Rapids?

El Departamento de Policía local confirmó que en el siniestro estuvieron involucrados dos camiones de carga pesada, uno de ellos transportaba combustible. Durante el impacto contra el muro de contención, la estructura del vehículo cedió, lo que desencadenó la explosión de la pipa en Michigan al verse expuestos 8 mil galones de gasolina.

A pesar de lo aparatoso de la escena, Jack Johnson, subjefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Grand Rapids, confirmó que los conductores de ambas unidades fueron trasladados a una sala de emergencias con lesiones que, afortunadamente, no ponen en riesgo sus vidas.

🚨🇺🇸 Explosión de camión cisterna desata enorme incendio en Grand Rapids, Michigan.



Dos semirremolques chocaron en la US-131, provocando cierre total de la vía. Ambos conductores resultaron con heridas leves mientras equipos de emergencia controlan el fuego activo. pic.twitter.com/atcOCnIERt — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) April 4, 2026

Un operativo especial para sofocar el incendio de camión cisterna

Combatir las intensas llamas no fue una tarea convencional para los cuerpos de rescate. Debido a que el incendio de camión cisterna involucraba una cantidad masiva de gasolina, los bomberos locales tuvieron que solicitar apoyo especializado.

Para lograr sofocar el fuego y controlar la explosión de pipa en Michigan, fue vital la intervención de las unidades de rescate del Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford y de Allendale.

Estos equipos de emergencia utilizaron camiones equipados con espuma sin flúor, una táctica indispensable para ahogar el fuego derivado del petróleo. "



'Estuvo en llamas durante bastante tiempo antes de que pudiéramos controlarlo', detalló el subjefe Johnson sobre el heroico operativo.